Smoovie Phone-logo

Smoovie Phone – hinta (SP)

Ei listattu

1SP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.985898
$0.985898$0.985898
-7.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Smoovie Phone (SP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:57:28 (UTC+8)

Smoovie Phone (SP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.975793
$ 0.975793$ 0.975793
24 h:n matalin
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24 h:n korkein

$ 0.975793
$ 0.975793$ 0.975793

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 126.94
$ 126.94$ 126.94

$ 0.859696
$ 0.859696$ 0.859696

-1.78%

-7.43%

-12.87%

-12.87%

Smoovie Phone (SP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.985898. Viimeisen 24 tunnin aikana SP on vaihdellut alimmillaan $ 0.975793 ja korkeimmillaan $ 1.11 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 126.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.859696.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SP on muuttunut -1.78% viimeisen tunnin aikana, -7.43% 24 tunnin aikana ja -12.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smoovie Phone (SP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.48K
$ 41.48K$ 41.48K

--
----

$ 41.48K
$ 41.48K$ 41.48K

42.07K
42.07K 42.07K

42,069.0
42,069.0 42,069.0

Smoovie Phone-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07K ja sen kokonaistarjonta on 42069.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.48K.

Smoovie Phone (SP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Smoovie Phone – USD -hinta muuttui $ -0.0791558708677405.
Viimeisten 30 päivän aikana Smoovie Phone – USD -hinnan muutos oli $ -0.0210510912.
Viimeisten 60 päivän aikana Smoovie Phone – USD -hinnan muutos oli $ +0.0147706252.
Viimeisten 90 päivän aikana Smoovie Phone – USD -hinnan muutos oli $ -0.6850036925217637.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0791558708677405-7.43%
30 päivää$ -0.0210510912-2.13%
60 päivää$ +0.0147706252+1.50%
90 päivää$ -0.6850036925217637-40.99%

Mikä on Smoovie Phone (SP)

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Smoovie Phone (SP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Smoovie Phone-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smoovie Phone (SP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smoovie Phone (SP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smoovie Phone-rahakkeelle.

Tarkista Smoovie Phone-rahakkeen hintaennuste nyt!

SP paikallisiin valuuttoihin

Smoovie Phone (SP) -rahakkeen tokenomiikka

Smoovie Phone (SP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smoovie Phone (SP)”

Paljonko Smoovie Phone (SP) on arvoltaan tänään?
SP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.985898 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SP-USD-parin nykyinen hinta?
SP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.985898. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smoovie Phone-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SP markkina-arvo on $ 41.48K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07K USD.
Mikä oli SP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SP saavutti ATH-hinnaksi 126.94 USD.
Mikä oli SP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.859696 USD.
Mikä on SP-rahakkeen treidausvolyymi?
SP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SP tänä vuonna korkeammalle?
SP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Smoovie Phone (SP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.