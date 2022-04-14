SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SmokinCat (SMCT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tiedot

SmokinCat is a meme token on the Solana blockchain where digital culture meets real-world street art. Inspired by the wild creativity of internet memes and the rebellious spirit of graffiti, SmokinCat injects a fresh twist into the crypto scene. All artwork is crafted by our talented in-house developer and artist, Marc Craig, merging vibrant visuals with innovative blockchain technology.

Virallinen verkkosivusto:
https://smokincat.io/

SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SmokinCat (SMCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 13.34K
Kokonaistarjonta:
$ 999.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.98M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.34K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00032804
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000838
Nykyinen hinta:
$ 0
SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SMCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMCT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SMCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SMCT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SMCT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SMCT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.