SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikka
SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tiedot
SmokinCat is a meme token on the Solana blockchain where digital culture meets real-world street art. Inspired by the wild creativity of internet memes and the rebellious spirit of graffiti, SmokinCat injects a fresh twist into the crypto scene. All artwork is crafted by our talented in-house developer and artist, Marc Craig, merging vibrant visuals with innovative blockchain technology.
SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SmokinCat (SMCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SmokinCat (SMCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SMCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMCT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SMCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
