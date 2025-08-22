Lisätietoja SMILEK-rahakkeesta

Smilek-logo

Smilek – hinta (SMILEK)

Ei listattu

1SMILEK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Smilek (SMILEK) -hintakaavio
Smilek (SMILEK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-2.54%

-12.73%

-12.73%

Smilek (SMILEK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SMILEK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMILEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SMILEK on muuttunut -0.22% viimeisen tunnin aikana, -2.54% 24 tunnin aikana ja -12.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smilek (SMILEK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.72K
$ 38.72K$ 38.72K

--
----

$ 38.72K
$ 38.72K$ 38.72K

2.00T
2.00T 2.00T

1,995,201,026,623.918
1,995,201,026,623.918 1,995,201,026,623.918

Smilek-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SMILEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.00T ja sen kokonaistarjonta on 1995201026623.918. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.72K.

Smilek (SMILEK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Smilek – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Smilek – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Smilek – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Smilek – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.54%
30 päivää$ 0-13.23%
60 päivää$ 0+19.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Smilek (SMILEK)

SMILEK is revolutionizing the crypto space, challenging traditional finance with a grin! Born to defy the norms, SMILEK is not just a token, but a movement. As we laugh in the face of conventional banking, we're creating a community-driven financial renaissance. Dive in, be part of this exhilarating journey, and witness history in the making. Don't just watch; join the SMILEK wave and ride the tide of the next big crypto sensation

Smilek-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smilek (SMILEK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smilek (SMILEK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smilek-rahakkeelle.

Tarkista Smilek-rahakkeen hintaennuste nyt!

SMILEK paikallisiin valuuttoihin

Smilek (SMILEK) -rahakkeen tokenomiikka

Smilek (SMILEK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SMILEK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Smilek (SMILEK)”

Paljonko Smilek (SMILEK) on arvoltaan tänään?
SMILEK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SMILEK-USD-parin nykyinen hinta?
SMILEK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smilek-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SMILEK markkina-arvo on $ 38.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SMILEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SMILEK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.00T USD.
Mikä oli SMILEK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SMILEK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SMILEK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SMILEK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SMILEK-rahakkeen treidausvolyymi?
SMILEK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SMILEK tänä vuonna korkeammalle?
SMILEK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SMILEK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
