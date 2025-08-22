Lisätietoja MFG-rahakkeesta

MFG-rahakkeen hintatiedot

MFG-rahakkeen valkoinen paperi

MFG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MFG-rahakkeen tokenomiikka

MFG-rahakkeen hintaennuste

Smart MFG-logo

Smart MFG – hinta (MFG)

Ei listattu

1MFG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00134472
$0.00134472$0.00134472
+17.80%1D
USD
Reaaliaikainen Smart MFG (MFG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:05:44 (UTC+8)

Smart MFG (MFG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00112591
$ 0.00112591$ 0.00112591
24 h:n matalin
$ 0.00135243
$ 0.00135243$ 0.00135243
24 h:n korkein

$ 0.00112591
$ 0.00112591$ 0.00112591

$ 0.00135243
$ 0.00135243$ 0.00135243

$ 0.131262
$ 0.131262$ 0.131262

$ 0
$ 0$ 0

+0.93%

+17.84%

+3.35%

+3.35%

Smart MFG (MFG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00134486. Viimeisen 24 tunnin aikana MFG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112591 ja korkeimmillaan $ 0.00135243 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.131262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MFG on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, +17.84% 24 tunnin aikana ja +3.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smart MFG (MFG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 527.80K
$ 527.80K$ 527.80K

--
----

$ 1.17M
$ 1.17M$ 1.17M

392.68M
392.68M 392.68M

868,459,135.7414333
868,459,135.7414333 868,459,135.7414333

Smart MFG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 527.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 392.68M ja sen kokonaistarjonta on 868459135.7414333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.

Smart MFG (MFG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Smart MFG – USD -hinta muuttui $ +0.00020357.
Viimeisten 30 päivän aikana Smart MFG – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010407812.
Viimeisten 60 päivän aikana Smart MFG – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005610872.
Viimeisten 90 päivän aikana Smart MFG – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002149266943131535.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00020357+17.84%
30 päivää$ +0.0010407812+77.39%
60 päivää$ +0.0005610872+41.72%
90 päivää$ -0.0002149266943131535-13.77%

Mikä on Smart MFG (MFG)

Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Smart MFG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smart MFG (MFG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smart MFG (MFG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smart MFG-rahakkeelle.

Tarkista Smart MFG-rahakkeen hintaennuste nyt!

MFG paikallisiin valuuttoihin

Smart MFG (MFG) -rahakkeen tokenomiikka

Smart MFG (MFG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MFG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Smart MFG (MFG)"

Paljonko Smart MFG (MFG) on arvoltaan tänään?
MFG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00134486 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MFG-USD-parin nykyinen hinta?
MFG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00134486. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smart MFG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MFG markkina-arvo on $ 527.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 392.68M USD.
Mikä oli MFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MFG saavutti ATH-hinnaksi 0.131262 USD.
Mikä oli MFG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MFG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MFG-rahakkeen treidausvolyymi?
MFG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MFG tänä vuonna korkeammalle?
MFG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MFG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:05:44 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.