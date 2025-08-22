Smart MFG – hinta (MFG)
+0.93%
+17.84%
+3.35%
+3.35%
Smart MFG (MFG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00134486. Viimeisen 24 tunnin aikana MFG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112591 ja korkeimmillaan $ 0.00135243 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MFG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.131262, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MFG on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, +17.84% 24 tunnin aikana ja +3.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Smart MFG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 527.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MFG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 392.68M ja sen kokonaistarjonta on 868459135.7414333. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.17M.
Tämän päivän aikana Smart MFG – USD -hinta muuttui $ +0.00020357.
Viimeisten 30 päivän aikana Smart MFG – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010407812.
Viimeisten 60 päivän aikana Smart MFG – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005610872.
Viimeisten 90 päivän aikana Smart MFG – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002149266943131535.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00020357
|+17.84%
|30 päivää
|$ +0.0010407812
|+77.39%
|60 päivää
|$ +0.0005610872
|+41.72%
|90 päivää
|$ -0.0002149266943131535
|-13.77%
Smart MFG is a pioneer in tokenizing Real-World Assets (RWAs) and Decentralized Physical Infrastructure (DePin) for the manufacturing supply chain and beyond. As the inventor of the Hardware NFT in 2018, Smart MFG revolutionized how enterprises approach management of on-chain assets, driving efficiency and transparency. Today, Smart MFG is expanding to empower individual makers, uniting the Blockchain and Maker Movements for custom RWA value creation on-chain, including AI-assisted Design for Manufacture (DFM) and decentralized finance (DeFi) solutions like MakerFi, which enable project and invoice financing within its ecosystem. Through its dynamic ecosystem, Smart MFG has evangelized, pitched, collaborated with, and partnered with some of the largest and most pioneering giants in the world, including Mitsubishi, Toyota, Ford, SpaceX, and Lockheed. It has also worked with key industry organizations such as MOBI, the Ethereum Enterprise Alliance, NTMA, and Swissmem, cementing its role as a leader in blockchain-driven manufacturing innovation. With MFG Phigital 1.0 launching in Fall 2024 and MFG Phigital 2.0 in Spring 2025, the platform will link physical RWAs with digital designs and NFTs, leveraging decentralized infrastructure to replicate RWAs via smart contracts and escrow on-chain. For more details on the roadmap and upcoming developments, refer to the latest updates.
