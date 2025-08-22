Lisätietoja SLAI-rahakkeesta

Smart Lending AI – hinta (SLAI)

$0.00230851
Reaaliaikainen Smart Lending AI (SLAI) -hintakaavio
Smart Lending AI (SLAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.185569
$ 0.00222638
--

--

-9.70%

-9.70%

Smart Lending AI (SLAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00230851. Viimeisen 24 tunnin aikana SLAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.185569, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00222638.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SLAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -9.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Smart Lending AI (SLAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.33K
--
$ 23.09K
7.51M
10,000,000.0
Smart Lending AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SLAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.51M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.09K.

Smart Lending AI (SLAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Smart Lending AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Smart Lending AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022627283.
Viimeisten 60 päivän aikana Smart Lending AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021429178.
Viimeisten 90 päivän aikana Smart Lending AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0022627283-98.01%
60 päivää$ -0.0021429178-92.82%
90 päivää$ 0--

Mikä on Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Smart Lending AI (SLAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Smart Lending AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Smart Lending AI (SLAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Smart Lending AI (SLAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Smart Lending AI-rahakkeelle.

Tarkista Smart Lending AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SLAI paikallisiin valuuttoihin

Smart Lending AI (SLAI) -rahakkeen tokenomiikka

Smart Lending AI (SLAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Smart Lending AI (SLAI)"

Paljonko Smart Lending AI (SLAI) on arvoltaan tänään?
SLAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00230851 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SLAI-USD-parin nykyinen hinta?
SLAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00230851. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Smart Lending AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SLAI markkina-arvo on $ 17.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SLAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SLAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.51M USD.
Mikä oli SLAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SLAI saavutti ATH-hinnaksi 0.185569 USD.
Mikä oli SLAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SLAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00222638 USD.
Mikä on SLAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SLAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SLAI tänä vuonna korkeammalle?
SLAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SLAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.