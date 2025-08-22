SMARDEX USDN – hinta (USDN)
SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.001. Viimeisen 24 tunnin aikana USDN on vaihdellut alimmillaan $ 1.001 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.034, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.95378.
Lyhyen aikavälin tuloksissa USDN on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SMARDEX USDN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.63M ja sen kokonaistarjonta on 3627443.696425558. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.63M.
Tämän päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinta muuttui $ -0.00014058019083.
Viimeisten 30 päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0062931869.
Viimeisten 60 päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0025270245.
Viimeisten 90 päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008003588549556.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00014058019083
|-0.01%
|30 päivää
|$ +0.0062931869
|+0.63%
|60 päivää
|$ -0.0025270245
|-0.25%
|90 päivää
|$ -0.0008003588549556
|-0.07%
USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: - Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens. - Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
