1USDN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.001
$1.001$1.001
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen SMARDEX USDN (USDN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:29:48 (UTC+8)

SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h:n matalin
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
24 h:n korkein

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 0.95378
$ 0.95378$ 0.95378

-0.11%

-0.01%

-0.14%

-0.14%

SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.001. Viimeisen 24 tunnin aikana USDN on vaihdellut alimmillaan $ 1.001 ja korkeimmillaan $ 1.004 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.034, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.95378.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDN on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -0.01% 24 tunnin aikana ja -0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

--
----

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

3.63M
3.63M 3.63M

3,627,443.696425558
3,627,443.696425558 3,627,443.696425558

SMARDEX USDN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.63M ja sen kokonaistarjonta on 3627443.696425558. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.63M.

SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinta muuttui $ -0.00014058019083.
Viimeisten 30 päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinnan muutos oli $ +0.0062931869.
Viimeisten 60 päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0025270245.
Viimeisten 90 päivän aikana SMARDEX USDN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008003588549556.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00014058019083-0.01%
30 päivää$ +0.0062931869+0.63%
60 päivää$ -0.0025270245-0.25%
90 päivää$ -0.0008003588549556-0.07%

Mikä on SMARDEX USDN (USDN)

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants: - Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens. - Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure. The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SMARDEX USDN (USDN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SMARDEX USDN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SMARDEX USDN (USDN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SMARDEX USDN (USDN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SMARDEX USDN-rahakkeelle.

Tarkista SMARDEX USDN-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDN paikallisiin valuuttoihin

SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen tokenomiikka

SMARDEX USDN (USDN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SMARDEX USDN (USDN)”

Paljonko SMARDEX USDN (USDN) on arvoltaan tänään?
USDN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDN-USD-parin nykyinen hinta?
USDN -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SMARDEX USDN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDN markkina-arvo on $ 3.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.63M USD.
Mikä oli USDN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDN saavutti ATH-hinnaksi 1.034 USD.
Mikä oli USDN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.95378 USD.
Mikä on USDN-rahakkeen treidausvolyymi?
USDN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDN tänä vuonna korkeammalle?
USDN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

