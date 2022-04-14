SMACKM (SMACKM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SMACKM (SMACKM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SMACKM (SMACKM) -rahakkeen tiedot

$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.

Virallinen verkkosivusto:
https://smackm.io/
Valkoinen paperi:
https://indd.adobe.com/view/6e398f82-3aca-4e75-8d8a-84321c49f9d1

SMACKM (SMACKM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SMACKM (SMACKM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 680.28K
$ 680.28K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 815.72M
$ 815.72M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 833.95K
$ 833.95K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00276613
$ 0.00276613
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00083395
$ 0.00083395

SMACKM (SMACKM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SMACKM (SMACKM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SMACKM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SMACKM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SMACKM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SMACKM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SMACKM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SMACKM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SMACKM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

