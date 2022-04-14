SMACK ($SMACK) -rahakkeen tokenomiikka
SMACK ($SMACK) -rahakkeen tiedot
SMACK is the representation of the famous internet OG meme Pepe Punch, also known as Punching Pepe, is a depiction of Pepe the Frog winding up a punch aimed at the screen from the perspective of the person viewing the image. The face of Pepe in this version also features the use of Smug Frog and shares similarities to Welcome To The Family, Son redraws featuring the character. Typically, memes using this Pepe variant revolve around him punching either the screen or the subject of the caption/creator. As a reaction image, Pepe Punch is often used in comments as a way to imply punching the original poster.
SMACK ($SMACK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SMACK ($SMACK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SMACK ($SMACK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SMACK ($SMACK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $SMACK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $SMACK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $SMACK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $SMACK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
$SMACK-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne $SMACK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? $SMACK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.