SLOW – hinta (SLOW)
+1.17%
+9.67%
+10.28%
+10.28%
SLOW (SLOW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SLOW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SLOW on muuttunut +1.17% viimeisen tunnin aikana, +9.67% 24 tunnin aikana ja +10.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SLOW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SLOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 783.21M ja sen kokonaistarjonta on 833213917.8605961. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.56K.
Tämän päivän aikana SLOW – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SLOW – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SLOW – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SLOW – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+9.67%
|30 päivää
|$ 0
|+14.49%
|60 päivää
|$ 0
|+14.09%
|90 päivää
|$ 0
|--
The project was created by the NFT holder community inspired by the Artist IAMSLOTH. We are a community-driven project that is endorsed by the actual artist. The goal is to expand into the web 3 space, sharing the art and vision of IAMSLOTH with a broader audience while leveraging the innovative aspects of blockchain technology. This initiative not only aims to celebrate the unique artwork of IAMSLOTH but also to foster a decentralized platform where creativity meets technology. Our vision includes creating a space where art enthusiasts can engage with IAMSLOTH's work in new, interactive ways. Through NFTs, we're not just selling art; we're offering a piece of a community, a part of a movement towards democratizing art ownership. This project is about building a sustainable ecosystem where artists can thrive, and collectors can own and perhaps even influence the direction of new art pieces. We're looking to integrate various web 3 technologies like DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) to manage community decisions, smart contracts for transparent transactions, and possibly even virtual reality galleries where members can experience the art in an immersive environment. Our commitment is to maintain the integrity of IAMSLOTH's vision while pushing the boundaries of what art can be in the digital age. This endeavor is not just about expanding into web 3; it's about redefining what community engagement in art looks like. We're inviting art lovers, tech enthusiasts, and visionaries to join us in this journey to explore, enjoy, and co-create in a space where art transcends traditional boundaries.
