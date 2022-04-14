Skrumble Network (SKM) -rahakkeen tokenomiikka

Skrumble Network (SKM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Skrumble Network (SKM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Skrumble Network (SKM) -rahakkeen tiedot

With Skrumble Network, we’re currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network’s mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we’ll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.

Virallinen verkkosivusto:
https://skrumble.network
Valkoinen paperi:
http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf

Skrumble Network (SKM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Skrumble Network (SKM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 39.73K
Kokonaistarjonta:
$ 1.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.05B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 56.56K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.110396
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000020
Nykyinen hinta:
$ 0
Skrumble Network (SKM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Skrumble Network (SKM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SKM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SKM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SKM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SKM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SKM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SKM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SKM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.