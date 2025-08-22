Lisätietoja SKAI-rahakkeesta

Skillful AI – hinta (SKAI)

Ei listattu

1SKAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00197956
$0.00197956$0.00197956
+5.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Skillful AI (SKAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:23:26 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0018388
$ 0.0018388$ 0.0018388
24 h:n matalin
$ 0.00214394
$ 0.00214394$ 0.00214394
24 h:n korkein

$ 0.0018388
$ 0.0018388$ 0.0018388

$ 0.00214394
$ 0.00214394$ 0.00214394

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

-1.57%

+5.68%

+8.22%

+8.22%

Skillful AI (SKAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00197878. Viimeisen 24 tunnin aikana SKAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.0018388 ja korkeimmillaan $ 0.00214394 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SKAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.252674, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00113594.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SKAI on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, +5.68% 24 tunnin aikana ja +8.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Skillful AI (SKAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 224.45K
$ 224.45K$ 224.45K

--
----

$ 1.98M
$ 1.98M$ 1.98M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skillful AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 224.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SKAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.37M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.98M.

Skillful AI (SKAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Skillful AI – USD -hinta muuttui $ +0.00010636.
Viimeisten 30 päivän aikana Skillful AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006847457.
Viimeisten 60 päivän aikana Skillful AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006235353.
Viimeisten 90 päivän aikana Skillful AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.007415293079904102.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00010636+5.68%
30 päivää$ +0.0006847457+34.60%
60 päivää$ -0.0006235353-31.51%
90 päivää$ -0.007415293079904102-78.93%

Mikä on Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

Skillful AI (SKAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Skillful AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Skillful AI (SKAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Skillful AI (SKAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Skillful AI-rahakkeelle.

Tarkista Skillful AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SKAI paikallisiin valuuttoihin

Skillful AI (SKAI) -rahakkeen tokenomiikka

Skillful AI (SKAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SKAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Skillful AI (SKAI)”

Paljonko Skillful AI (SKAI) on arvoltaan tänään?
SKAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00197878 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SKAI-USD-parin nykyinen hinta?
SKAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00197878. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Skillful AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SKAI markkina-arvo on $ 224.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SKAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SKAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.37M USD.
Mikä oli SKAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SKAI saavutti ATH-hinnaksi 0.252674 USD.
Mikä oli SKAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SKAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00113594 USD.
Mikä on SKAI-rahakkeen treidausvolyymi?
SKAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SKAI tänä vuonna korkeammalle?
SKAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SKAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
