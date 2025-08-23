Lisätietoja SKIBIDI-rahakkeesta

SKIBIDI-rahakkeen hintatiedot

SKIBIDI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SKIBIDI-rahakkeen tokenomiikka

SKIBIDI-rahakkeen hintaennuste

Skibidi Dop Dop-logo

Skibidi Dop Dop – hinta (SKIBIDI)

Ei listattu

1SKIBIDI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -hintakaavio
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001774
24 h:n matalin
$ 0.00001792
24 h:n korkein

$ 0.00001774
$ 0.00001792
$ 0.00014308
$ 0.00000922
-0.33%

-0.36%

-3.08%

-3.08%

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001779. Viimeisen 24 tunnin aikana SKIBIDI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001774 ja korkeimmillaan $ 0.00001792 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SKIBIDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00014308, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000922.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SKIBIDI on muuttunut -0.33% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -3.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.60K
--
$ 13.60K
761.51M
761,512,552.62
Skibidi Dop Dop-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SKIBIDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 761.51M ja sen kokonaistarjonta on 761512552.62. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.60K.

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Skibidi Dop Dop – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Skibidi Dop Dop – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000000494.
Viimeisten 60 päivän aikana Skibidi Dop Dop – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000061405.
Viimeisten 90 päivän aikana Skibidi Dop Dop – USD -hinnan muutos oli $ +0.000000755899252001633.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.36%
30 päivää$ -0.0000000494-0.27%
60 päivää$ +0.0000061405+34.52%
90 päivää$ +0.000000755899252001633+4.44%

Mikä on Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)

Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Skibidi Dop Dop-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Skibidi Dop Dop-rahakkeelle.

Tarkista Skibidi Dop Dop-rahakkeen hintaennuste nyt!

SKIBIDI paikallisiin valuuttoihin

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -rahakkeen tokenomiikka

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SKIBIDI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Skibidi Dop Dop (SKIBIDI)”

Paljonko Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) on arvoltaan tänään?
SKIBIDI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001779 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SKIBIDI-USD-parin nykyinen hinta?
SKIBIDI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001779. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Skibidi Dop Dop-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SKIBIDI markkina-arvo on $ 13.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SKIBIDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SKIBIDI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 761.51M USD.
Mikä oli SKIBIDI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SKIBIDI saavutti ATH-hinnaksi 0.00014308 USD.
Mikä oli SKIBIDI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SKIBIDI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000922 USD.
Mikä on SKIBIDI-rahakkeen treidausvolyymi?
SKIBIDI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SKIBIDI tänä vuonna korkeammalle?
SKIBIDI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SKIBIDI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.