SISTER (SSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.27%

-1.94%

-11.37%

-11.37%

SISTER (SSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SSTR on muuttunut -1.27% viimeisen tunnin aikana, -1.94% 24 tunnin aikana ja -11.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SISTER (SSTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 206.81K
$ 206.81K$ 206.81K

--
----

$ 206.81K
$ 206.81K$ 206.81K

9.98B
9.98B 9.98B

9,982,404,678.28
9,982,404,678.28 9,982,404,678.28

SISTER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 206.81K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.98B ja sen kokonaistarjonta on 9982404678.28. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 206.81K.

SISTER (SSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SISTER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SISTER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SISTER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SISTER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.94%
30 päivää$ 0+7.48%
60 päivää$ 0+64.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on SISTER (SSTR)

The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.

SISTER (SSTR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SISTER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SISTER (SSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SISTER (SSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SISTER-rahakkeelle.

Tarkista SISTER-rahakkeen hintaennuste nyt!

SSTR paikallisiin valuuttoihin

SISTER (SSTR) -rahakkeen tokenomiikka

SISTER (SSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SISTER (SSTR)”

Paljonko SISTER (SSTR) on arvoltaan tänään?
SSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SSTR-USD-parin nykyinen hinta?
SSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SISTER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SSTR markkina-arvo on $ 206.81K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.98B USD.
Mikä oli SSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SSTR saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
SSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SSTR tänä vuonna korkeammalle?
SSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SISTER (SSTR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

