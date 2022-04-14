Sirin Labs (SRN) -rahakkeen tokenomiikka
Sirin Labs (SRN) -rahakkeen tiedot
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens.
Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption.
SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
Sirin Labs (SRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Sirin Labs (SRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Sirin Labs (SRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Sirin Labs (SRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SRN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.