Siren – hinta (SI)
-0.19%
+0.79%
-4.15%
-4.15%
Siren (SI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00962662. Viimeisen 24 tunnin aikana SI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00955121 ja korkeimmillaan $ 0.00971914 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00392627.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SI on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, +0.79% 24 tunnin aikana ja -4.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Siren-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 216.08K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 22.45M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 962.66K.
Tämän päivän aikana Siren – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Siren – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013155507.
Viimeisten 60 päivän aikana Siren – USD -hinnan muutos oli $ +0.0060462229.
Viimeisten 90 päivän aikana Siren – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037164208013255155.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.79%
|30 päivää
|$ +0.0013155507
|+13.67%
|60 päivää
|$ +0.0060462229
|+62.81%
|90 päivää
|$ +0.0037164208013255155
|+62.88%
SIREN is a distributed protocol for creating, trading, and redeeming fully-collateralized options contracts for any ERC-20 token on Ethereum. About SIREN Options are a financial primitive from which one can build many different more complex financial instruments. At their core, options give a trader the choice to buy or sell an asset at a predetermined price at a known time in the future. This is useful for protecting one's self (also known as hedging) against possible price changes in the asset, as well as speculating on these price changes. Core Protocol Mechanics SIREN uses a fully-collateralized approach to writing options that doesn’t require any oracles to function. A single MarketsRegistry contract creates and coordinates individual markets. Once a Market contract is created anyone can interact with it in a permissionless manner. The solvency of a position is ensured at all times by the collateral locked in the smart contract. With SIREN, both the long and short side of the contract are tokenized. The buyer’s side (bToken) gives the holder the right to purchase or sell the underlying asset at a predetermined strike priceThe seller’s/writer’s side (wToken) allows the holder to withdraw the collateral (if the option was not exercised) or withdraw the exercise payment (if the option was exercised) from the contract after expiration. When a trader buys a put the on-chain token amount is multiplied by the strike. For example, a 1 WBTC $20K PUT will result in 20,000 bTokens. For the same reason, a put is just a reversed-assets call (e.g. a WBTC/USDC put is actually a USDC/WBTC call). Tokenizing both sides of the contract allows SIREN to create secondary markets for both the long and short exposure. Under such a design in order to become a writer one purchases a wToken from the SirenSwap AMM (see below). A writer can also unwind their short exposure by selling the wToken back to the AMM. This streamlines the write-side mechanics by reducing it to essentially purchasing the underlying collateral at discount — as opposed to a typical design where the writer mints long tokens and has to then sell them in order to realize the premium. SirenSwap AMM Bootstrapping liquidity is core to creating a thriving market. Options are notoriously difficult when it comes to that. Not only does liquidity get fractured by combination of strike prices and expirations, it also requires sophistication on the part of liquidity providers in order to ensure fair and sustainable pricing. To ensure liquidity on day 1 the SIREN protocol utilizes a custom SirenSwap AMM that uses a novel combination of a constant-product bonding curve and options minting to trade both bTokens and wTokens. Notably, the AMM doesn’t require any asset in the pool other than bTokens/wTokens in order to trade them against the collateral asset (e.g. WBTC). This increases LP capital efficiency and provides other benefits that we’ll expand on in further posts. The SIREN core team believes that in these early days of Ethereum and DeFi less is more, so they designed SirenSwap to be a model-less market maker. This means there is no complex on-chain pricing formula nor oracle feed required in order for it to function. This makes it easy for anyone to become an LP to potentially earn trading fees.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Siren (SI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Siren (SI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Siren-rahakkeelle.
Tarkista Siren-rahakkeen hintaennuste nyt!
Siren (SI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.