Shytoshi Kusama-logo

Shytoshi Kusama – hinta (SHY)

Ei listattu

1SHY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00201565
$0.00201565
+19.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Shytoshi Kusama (SHY) -hintakaavio
Shytoshi Kusama (SHY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00164993
$ 0.00164993
24 h:n matalin
$ 0.00204113
$ 0.00204113
24 h:n korkein

$ 0.00164993
$ 0.00164993

$ 0.00204113
$ 0.00204113

$ 0.01461608
$ 0.01461608

$ 0.00164504
$ 0.00164504

+10.66%

+19.68%

-6.94%

-6.94%

Shytoshi Kusama (SHY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00201287. Viimeisen 24 tunnin aikana SHY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00164993 ja korkeimmillaan $ 0.00204113 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01461608, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00164504.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHY on muuttunut +10.66% viimeisen tunnin aikana, +19.68% 24 tunnin aikana ja -6.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shytoshi Kusama (SHY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.01M
$ 1.01M

--
--

$ 1.01M
$ 1.01M

499.87M
499.87M

499,872,852.59227
499,872,852.59227

Shytoshi Kusama-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.87M ja sen kokonaistarjonta on 499872852.59227. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01M.

Shytoshi Kusama (SHY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shytoshi Kusama – USD -hinta muuttui $ +0.000331.
Viimeisten 30 päivän aikana Shytoshi Kusama – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008793335.
Viimeisten 60 päivän aikana Shytoshi Kusama – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008018756.
Viimeisten 90 päivän aikana Shytoshi Kusama – USD -hinnan muutos oli $ -0.003051362615710951.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000331+19.68%
30 päivää$ -0.0008793335-43.68%
60 päivää$ -0.0008018756-39.83%
90 päivää$ -0.003051362615710951-60.25%

Mikä on Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shytoshi Kusama (SHY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shytoshi Kusama-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shytoshi Kusama (SHY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shytoshi Kusama (SHY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shytoshi Kusama-rahakkeelle.

Tarkista Shytoshi Kusama-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHY paikallisiin valuuttoihin

Shytoshi Kusama (SHY) -rahakkeen tokenomiikka

Shytoshi Kusama (SHY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shytoshi Kusama (SHY)”

Paljonko Shytoshi Kusama (SHY) on arvoltaan tänään?
SHY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00201287 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHY-USD-parin nykyinen hinta?
SHY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00201287. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shytoshi Kusama-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHY markkina-arvo on $ 1.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 499.87M USD.
Mikä oli SHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHY saavutti ATH-hinnaksi 0.01461608 USD.
Mikä oli SHY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00164504 USD.
Mikä on SHY-rahakkeen treidausvolyymi?
SHY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHY tänä vuonna korkeammalle?
SHY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
