Lisätietoja SCFX-rahakkeesta

SCFX-rahakkeen hintatiedot

SCFX-rahakkeen valkoinen paperi

SCFX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SCFX-rahakkeen tokenomiikka

SCFX-rahakkeen hintaennuste

SHUI CFX-logo

SHUI CFX – hinta (SCFX)

Ei listattu

1SCFX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.204291
$0.204291$0.204291
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SHUI CFX (SCFX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:28:45 (UTC+8)

SHUI CFX (SCFX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.549073
$ 0.549073$ 0.549073

$ 0.070333
$ 0.070333$ 0.070333

--

--

-16.16%

-16.16%

SHUI CFX (SCFX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.204291. Viimeisen 24 tunnin aikana SCFX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.549073, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.070333.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCFX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -16.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SHUI CFX (SCFX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

--
----

$ 6.86M
$ 6.86M$ 6.86M

33.60M
33.60M 33.60M

33,596,985.27945027
33,596,985.27945027 33,596,985.27945027

SHUI CFX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.60M ja sen kokonaistarjonta on 33596985.27945027. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.86M.

SHUI CFX (SCFX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SHUI CFX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SHUI CFX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0081392803.
Viimeisten 60 päivän aikana SHUI CFX – USD -hinnan muutos oli $ +0.3655083049.
Viimeisten 90 päivän aikana SHUI CFX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0081392803+3.98%
60 päivää$ +0.3655083049+178.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on SHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SHUI CFX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SHUI CFX (SCFX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SHUI CFX (SCFX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SHUI CFX-rahakkeelle.

Tarkista SHUI CFX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SCFX paikallisiin valuuttoihin

SHUI CFX (SCFX) -rahakkeen tokenomiikka

SHUI CFX (SCFX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCFX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SHUI CFX (SCFX)”

Paljonko SHUI CFX (SCFX) on arvoltaan tänään?
SCFX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.204291 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCFX-USD-parin nykyinen hinta?
SCFX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.204291. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SHUI CFX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCFX markkina-arvo on $ 6.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCFX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.60M USD.
Mikä oli SCFX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCFX saavutti ATH-hinnaksi 0.549073 USD.
Mikä oli SCFX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCFX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.070333 USD.
Mikä on SCFX-rahakkeen treidausvolyymi?
SCFX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SCFX tänä vuonna korkeammalle?
SCFX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCFX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.