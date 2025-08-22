Lisätietoja SHRED-rahakkeesta

SHRED-rahakkeen hintatiedot

SHRED-rahakkeen valkoinen paperi

SHRED-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHRED-rahakkeen tokenomiikka

SHRED-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ShredN-logo

ShredN – hinta (SHRED)

Ei listattu

1SHRED - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00219956
$0.00219956$0.00219956
-3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ShredN (SHRED) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:55:14 (UTC+8)

ShredN (SHRED) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00207966
$ 0.00207966$ 0.00207966
24 h:n matalin
$ 0.00232949
$ 0.00232949$ 0.00232949
24 h:n korkein

$ 0.00207966
$ 0.00207966$ 0.00207966

$ 0.00232949
$ 0.00232949$ 0.00232949

$ 14.31
$ 14.31$ 14.31

$ 0.00207966
$ 0.00207966$ 0.00207966

+0.09%

-3.03%

-19.10%

-19.10%

ShredN (SHRED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00219956. Viimeisen 24 tunnin aikana SHRED on vaihdellut alimmillaan $ 0.00207966 ja korkeimmillaan $ 0.00232949 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHRED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00207966.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHRED on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -3.03% 24 tunnin aikana ja -19.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ShredN (SHRED) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.00K
$ 22.00K$ 22.00K

--
----

$ 219.96K
$ 219.96K$ 219.96K

10.00M
10.00M 10.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ShredN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHRED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 219.96K.

ShredN (SHRED) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ShredN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ShredN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010569451.
Viimeisten 60 päivän aikana ShredN – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014171782.
Viimeisten 90 päivän aikana ShredN – USD -hinnan muutos oli $ -0.011889130005134286.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.03%
30 päivää$ -0.0010569451-48.05%
60 päivää$ -0.0014171782-64.43%
90 päivää$ -0.011889130005134286-84.38%

Mikä on ShredN (SHRED)

What is the project about? ShredN is a protocol dedicated to perfectly solve the low liquidity problemof NFTs. Unlikeother NFT fragmentation or NFT AMM protocols, ShredN will set different liquidity solutionsfor different types of NFTs (ERC-721 or ERC-1155). At the same time, the ShredNprotocol will distinguish different ERC-721 IDs, allowing NFTs with different attributes to achievefairvaluations based on their rarity traits. What makes your project unique? 1. Targeted Solutions The ShredN protocol covers a variety of liquidity solutions. These include: fragmentation, NFT AMM, and the creation of trading strategies for NFT traits. Through Shredn users canchoose the right solution for their individual needs. 2. Multi-chain ShredN's vision is to enable all NFTs to unlock and access liquidity. To this end, ShredNwill support all public chains where NFTs exist. 3. Community Co-Governance Community members can vote to manage the NFT projects that exist on ShredN, decidethedirection of ShredN, and work together to develop NFT liquidity solutions. 4. Aggregation In order to make the price discovery of NFTs smoother and more liquid, ShredNwill aggregate all existing NFT liquidity solution platforms. What can your token be used for? Community Governance: Users holding SHRED can decide the development of ShredNthrough voting and manage the NFT projects on ShredN's shelves. Fee reduction: When trading NFTs on ShredN, the platform will charge a portion of thefeeas a reward for NFT liquidity providers; users holding ShredN will be charged a lower feewhen trading. NFT liquidity providing rewards: the commission charged by the platformwill be issuedtoNFT liquidity providers in the form of SHRED tokens

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ShredN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ShredN (SHRED) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ShredN (SHRED) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ShredN-rahakkeelle.

Tarkista ShredN-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHRED paikallisiin valuuttoihin

ShredN (SHRED) -rahakkeen tokenomiikka

ShredN (SHRED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHRED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ShredN (SHRED)”

Paljonko ShredN (SHRED) on arvoltaan tänään?
SHRED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00219956 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHRED-USD-parin nykyinen hinta?
SHRED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00219956. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ShredN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHRED markkina-arvo on $ 22.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHRED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHRED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli SHRED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHRED saavutti ATH-hinnaksi 14.31 USD.
Mikä oli SHRED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHRED-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00207966 USD.
Mikä on SHRED-rahakkeen treidausvolyymi?
SHRED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHRED tänä vuonna korkeammalle?
SHRED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHRED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:55:14 (UTC+8)

ShredN (SHRED) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.