Shrapnel (SHRAP) -rahakkeen tokenomiikka
Shrapnel (SHRAP) -rahakkeen tiedot
SHRAPNEL is a first-person extraction shooter where you'll fight as a MEF (Mercenary Extraction Force) Operator. The gameplay is competitive and intense. In 2038 an asteroid collided with the moon, and years later meteorites rain down on earth repeatedly: dangerous yet valuable. Your mission is to collect this mysterious meteorite substance, survive in military combat, and get out alive. The progression system provides long-term goals and rewards for your Operator character. It’s the ultimate high-stakes treasure hunt.
Shrapnel (SHRAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Shrapnel (SHRAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Shrapnel (SHRAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Shrapnel (SHRAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SHRAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHRAP-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SHRAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHRAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.