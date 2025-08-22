Lisätietoja SHIT-rahakkeesta

SHIT-rahakkeen hintatiedot

SHIT-rahakkeen valkoinen paperi

SHIT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHIT-rahakkeen tokenomiikka

SHIT-rahakkeen hintaennuste

Shitcoin on TON-logo

Shitcoin on TON – hinta (SHIT)

Ei listattu

1SHIT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00103743
-1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Shitcoin on TON (SHIT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:54:55 (UTC+8)

Shitcoin on TON (SHIT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00102854
24 h:n matalin
$ 0.00107241
24 h:n korkein

$ 0.00102854
$ 0.00107241
$ 0.052987
$ 0.00050426
-0.49%

-1.29%

-7.03%

-7.03%

Shitcoin on TON (SHIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00103487. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00102854 ja korkeimmillaan $ 0.00107241 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.052987, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00050426.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIT on muuttunut -0.49% viimeisen tunnin aikana, -1.29% 24 tunnin aikana ja -7.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shitcoin on TON (SHIT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 74.82K
--
$ 74.82K
72.30M
72,300,000.0
Shitcoin on TON-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.30M ja sen kokonaistarjonta on 72300000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.82K.

Shitcoin on TON (SHIT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shitcoin on TON – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shitcoin on TON – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000231315.
Viimeisten 60 päivän aikana Shitcoin on TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001931325.
Viimeisten 90 päivän aikana Shitcoin on TON – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000265975141089014.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.29%
30 päivää$ -0.0000231315-2.23%
60 päivää$ +0.0001931325+18.66%
90 päivää$ +0.0000265975141089014+2.64%

Mikä on Shitcoin on TON (SHIT)

Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.

Shitcoin on TON (SHIT) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Shitcoin on TON-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shitcoin on TON (SHIT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shitcoin on TON (SHIT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shitcoin on TON-rahakkeelle.

Tarkista Shitcoin on TON-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIT paikallisiin valuuttoihin

Shitcoin on TON (SHIT) -rahakkeen tokenomiikka

Shitcoin on TON (SHIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shitcoin on TON (SHIT)”

Paljonko Shitcoin on TON (SHIT) on arvoltaan tänään?
SHIT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00103487 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIT-USD-parin nykyinen hinta?
SHIT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00103487. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shitcoin on TON-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIT markkina-arvo on $ 74.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.30M USD.
Mikä oli SHIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIT saavutti ATH-hinnaksi 0.052987 USD.
Mikä oli SHIT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00050426 USD.
Mikä on SHIT-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIT tänä vuonna korkeammalle?
SHIT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.