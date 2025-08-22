Lisätietoja BILL-rahakkeesta

Shill Bill-logo

Shill Bill – hinta (BILL)

Ei listattu

1BILL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Shill Bill (BILL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:26:32 (UTC+8)

Shill Bill (BILL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000629
$ 0.00000629$ 0.00000629
24 h:n matalin
$ 0.00000662
$ 0.00000662$ 0.00000662
24 h:n korkein

$ 0.00000629
$ 0.00000629$ 0.00000629

$ 0.00000662
$ 0.00000662$ 0.00000662

$ 0.00807939
$ 0.00807939$ 0.00807939

$ 0.00000439
$ 0.00000439$ 0.00000439

+3.15%

+0.48%

-4.99%

-4.99%

Shill Bill (BILL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000657. Viimeisen 24 tunnin aikana BILL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000629 ja korkeimmillaan $ 0.00000662 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BILL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00807939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000439.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BILL on muuttunut +3.15% viimeisen tunnin aikana, +0.48% 24 tunnin aikana ja -4.99% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shill Bill (BILL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.57K
$ 6.57K$ 6.57K

--
----

$ 6.57K
$ 6.57K$ 6.57K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,110.842795
999,978,110.842795 999,978,110.842795

Shill Bill-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.57K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M ja sen kokonaistarjonta on 999978110.842795. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.57K.

Shill Bill (BILL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shill Bill – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shill Bill – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000000819.
Viimeisten 60 päivän aikana Shill Bill – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000046197.
Viimeisten 90 päivän aikana Shill Bill – USD -hinnan muutos oli $ -0.003598984867707773.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.48%
30 päivää$ -0.0000000819-1.24%
60 päivää$ -0.0000046197-70.31%
90 päivää$ -0.003598984867707773-99.81%

Mikä on Shill Bill (BILL)

BILL-resurssi

Shill Bill (BILL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shill Bill-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shill Bill (BILL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shill Bill (BILL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shill Bill-rahakkeelle.

Tarkista Shill Bill-rahakkeen hintaennuste nyt!

BILL paikallisiin valuuttoihin

Shill Bill (BILL) -rahakkeen tokenomiikka

Shill Bill (BILL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BILL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shill Bill (BILL)”

Paljonko Shill Bill (BILL) on arvoltaan tänään?
BILL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00000657 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BILL-USD-parin nykyinen hinta?
BILL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00000657. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shill Bill-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BILL markkina-arvo on $ 6.57K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BILL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.98M USD.
Mikä oli BILL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BILL saavutti ATH-hinnaksi 0.00807939 USD.
Mikä oli BILL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BILL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00000439 USD.
Mikä on BILL-rahakkeen treidausvolyymi?
BILL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BILL tänä vuonna korkeammalle?
BILL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BILL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:26:32 (UTC+8)

Shill Bill (BILL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

