Shikoku-logo

Shikoku – hinta (SHIK)

Ei listattu

1SHIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Shikoku (SHIK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:45:10 (UTC+8)

Shikoku (SHIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-0.21%

-13.15%

-13.15%

Shikoku (SHIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIK on muuttunut +0.46% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -13.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shikoku (SHIK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

945.92T
945.92T 945.92T

945,922,761,620,941.6
945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6

Shikoku-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.33M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 945.92T ja sen kokonaistarjonta on 945922761620941.6. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.33M.

Shikoku (SHIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shikoku – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shikoku – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Shikoku – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Shikoku – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.21%
30 päivää$ 0+13.89%
60 päivää$ 0+87.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on Shikoku (SHIK)

SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shikoku (SHIK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shikoku-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shikoku (SHIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shikoku (SHIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shikoku-rahakkeelle.

Tarkista Shikoku-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIK paikallisiin valuuttoihin

Shikoku (SHIK) -rahakkeen tokenomiikka

Shikoku (SHIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shikoku (SHIK)”

Paljonko Shikoku (SHIK) on arvoltaan tänään?
SHIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIK-USD-parin nykyinen hinta?
SHIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shikoku-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIK markkina-arvo on $ 1.33M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 945.92T USD.
Mikä oli SHIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SHIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIK-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIK tänä vuonna korkeammalle?
SHIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
