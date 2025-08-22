Lisätietoja SHDX-rahakkeesta

SHDX-rahakkeen hintatiedot

SHDX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHDX-rahakkeen tokenomiikka

SHDX-rahakkeen hintaennuste

Shido DEX-logo

Shido DEX – hinta (SHDX)

Ei listattu

1SHDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+57.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Shido DEX (SHDX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:40:17 (UTC+8)

Shido DEX (SHDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+57.46%

+57.46%

+20.35%

+20.35%

Shido DEX (SHDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHDX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHDX on muuttunut +57.46% viimeisen tunnin aikana, +57.46% 24 tunnin aikana ja +20.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shido DEX (SHDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 253.34K
$ 253.34K$ 253.34K

--
----

$ 616.44K
$ 616.44K$ 616.44K

4.11B
4.11B 4.11B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Shido DEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 253.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.11B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 616.44K.

Shido DEX (SHDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shido DEX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shido DEX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Shido DEX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Shido DEX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+57.46%
30 päivää$ 0+32.60%
60 päivää$ 0+31.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on Shido DEX (SHDX)

Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shido DEX (SHDX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shido DEX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shido DEX (SHDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shido DEX (SHDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shido DEX-rahakkeelle.

Tarkista Shido DEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHDX paikallisiin valuuttoihin

Shido DEX (SHDX) -rahakkeen tokenomiikka

Shido DEX (SHDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shido DEX (SHDX)”

Paljonko Shido DEX (SHDX) on arvoltaan tänään?
SHDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHDX-USD-parin nykyinen hinta?
SHDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shido DEX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHDX markkina-arvo on $ 253.34K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.11B USD.
Mikä oli SHDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHDX saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SHDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHDX-rahakkeen treidausvolyymi?
SHDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHDX tänä vuonna korkeammalle?
SHDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

