Lisätietoja SHIBDOGE-rahakkeesta

SHIBDOGE-rahakkeen hintatiedot

SHIBDOGE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHIBDOGE-rahakkeen tokenomiikka

SHIBDOGE-rahakkeen hintaennuste

ShibaDoge-logo

ShibaDoge – hinta (SHIBDOGE)

Ei listattu

1SHIBDOGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ShibaDoge (SHIBDOGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:28:22 (UTC+8)

ShibaDoge (SHIBDOGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.53%

+0.92%

-8.36%

-8.36%

ShibaDoge (SHIBDOGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIBDOGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIBDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIBDOGE on muuttunut +2.53% viimeisen tunnin aikana, +0.92% 24 tunnin aikana ja -8.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ShibaDoge (SHIBDOGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.48M
$ 3.48M$ 3.48M

--
----

$ 5.54M
$ 5.54M$ 5.54M

115,708,659,120.76T
115,708,659,120.76T 115,708,659,120.76T

1.8428442572526684e+23
1.8428442572526684e+23 1.8428442572526684e+23

ShibaDoge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIBDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115,708,659,120.76T ja sen kokonaistarjonta on 1.8428442572526684e+23. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.54M.

ShibaDoge (SHIBDOGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ShibaDoge – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana ShibaDoge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ShibaDoge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ShibaDoge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.0+0.92%
30 päivää$ 0+11.87%
60 päivää$ 0+69.83%
90 päivää$ 0--

Mikä on ShibaDoge (SHIBDOGE)

The first community driven token created by Shiba & Dogecoin whales coming together for the greater good of both communities

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ShibaDoge (SHIBDOGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ShibaDoge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ShibaDoge (SHIBDOGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ShibaDoge (SHIBDOGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ShibaDoge-rahakkeelle.

Tarkista ShibaDoge-rahakkeen hintaennuste nyt!

ShibaDoge (SHIBDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

ShibaDoge (SHIBDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIBDOGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ShibaDoge (SHIBDOGE)”

Paljonko ShibaDoge (SHIBDOGE) on arvoltaan tänään?
SHIBDOGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIBDOGE-USD-parin nykyinen hinta?
SHIBDOGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ShibaDoge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIBDOGE markkina-arvo on $ 3.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIBDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIBDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 115,708,659,120.76T USD.
Mikä oli SHIBDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIBDOGE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SHIBDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIBDOGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIBDOGE-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIBDOGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIBDOGE tänä vuonna korkeammalle?
SHIBDOGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIBDOGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:28:22 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.