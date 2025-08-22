Lisätietoja SHIA-rahakkeesta

Shiba Saga – hinta (SHIA)

Ei listattu

1SHIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019345
$0.00019345$0.00019345
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Shiba Saga (SHIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:54:23 (UTC+8)

Shiba Saga (SHIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.785605
$ 0.785605$ 0.785605

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-0.21%

-6.17%

-6.17%

Shiba Saga (SHIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.785605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIA on muuttunut -0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -6.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shiba Saga (SHIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 53.73K
$ 53.73K$ 53.73K

--
----

$ 383.68K
$ 383.68K$ 383.68K

280.08M
280.08M 280.08M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Shiba Saga-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 53.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 280.08M ja sen kokonaistarjonta on 2000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 383.68K.

Shiba Saga (SHIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shiba Saga – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shiba Saga – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Shiba Saga – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Shiba Saga – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.21%
30 päivää$ 0+11.19%
60 päivää$ 0+32.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on Shiba Saga (SHIA)

At the core of the Shiba Saga game collection are many classic and casual games you already know and love, but with Shiba as a main character. Games in the collection share an on-chain interconnected system where users can earn and spend the same $SHIA token across every game and with every new release. In addition, a character/collectible (NFT) unlocked in one game, will have its counterpart unlocked in the other games. Shiba gets pulled into the ShiaVerse, experience VR like never before. After the release of our first batch of games from the Saga, our team will start full production on the ShiaVerse, a VR metaverse where the NFTs collected by our users in the Saga games will truly come to life. SHIBA SAGA NFTS: You can own a unique piece of the Shiba Saga with Shiba Saga NFTs! In the collection of games from the Saga, the ShiaVerse and through community platforms, Shiba Saga will offer NFTs. Made by both our team and the community. NFTs in the Saga will initially consist of characters, props and items. As a new player you get a free starter pack so you can start playing and earning right away! STAKING $SHIA : Stake $SHIA now to gain rewards and voting power. The ability to stake $SHIA (for rewards) is already available and guarantees a reward multiplier for those that stake their $SHIA before launch-day. Staking $SHIA will reward you with more $SHIA and exclusive in-game and community collectibles (NFTs). Additionally, staking more $SHIA will give you more voting power on the direction of the project.

Shiba Saga (SHIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shiba Saga-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shiba Saga (SHIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shiba Saga (SHIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shiba Saga-rahakkeelle.

Tarkista Shiba Saga-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIA paikallisiin valuuttoihin

Shiba Saga (SHIA) -rahakkeen tokenomiikka

Shiba Saga (SHIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shiba Saga (SHIA)”

Paljonko Shiba Saga (SHIA) on arvoltaan tänään?
SHIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIA-USD-parin nykyinen hinta?
SHIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shiba Saga-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIA markkina-arvo on $ 53.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 280.08M USD.
Mikä oli SHIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIA saavutti ATH-hinnaksi 0.785605 USD.
Mikä oli SHIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIA-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIA tänä vuonna korkeammalle?
SHIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:54:23 (UTC+8)

