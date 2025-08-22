Lisätietoja SHIBC-rahakkeesta

SHIBC-rahakkeen hintatiedot

SHIBC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHIBC-rahakkeen tokenomiikka

SHIBC-rahakkeen hintaennuste

Shiba Classic-logo

Shiba Classic – hinta (SHIBC)

Ei listattu

1SHIBC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.80%1D
USD
Reaaliaikainen Shiba Classic (SHIBC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:22:47 (UTC+8)

Shiba Classic (SHIBC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+0.88%

-9.46%

-9.46%

Shiba Classic (SHIBC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIBC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIBC on muuttunut -0.58% viimeisen tunnin aikana, +0.88% 24 tunnin aikana ja -9.46% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shiba Classic (SHIBC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 302.29K
$ 302.29K$ 302.29K

--
----

$ 302.29K
$ 302.29K$ 302.29K

597.86T
597.86T 597.86T

597,864,328,155,658.6
597,864,328,155,658.6 597,864,328,155,658.6

Shiba Classic-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 302.29K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 597.86T ja sen kokonaistarjonta on 597864328155658.6. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 302.29K.

Shiba Classic (SHIBC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shiba Classic – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shiba Classic – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Shiba Classic – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Shiba Classic – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.88%
30 päivää$ 0-15.19%
60 päivää$ 0+50.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Shiba Classic (SHIBC)

Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon. Enter the dungeon of $SHIBA CLASSIC, the original Doge killer that became known as a significant player in the meme dog arena. Inspired by the classic Shiba Inu logo of 2021, $SHIBC represents Shiba’s legacy; it embodies a community united by a shared vision of decentralization and innovation. Join us in reviving the essence of the Shiba phenomenon.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shiba Classic (SHIBC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Shiba Classic-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shiba Classic (SHIBC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shiba Classic (SHIBC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shiba Classic-rahakkeelle.

Tarkista Shiba Classic-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIBC paikallisiin valuuttoihin

Shiba Classic (SHIBC) -rahakkeen tokenomiikka

Shiba Classic (SHIBC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIBC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shiba Classic (SHIBC)”

Paljonko Shiba Classic (SHIBC) on arvoltaan tänään?
SHIBC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIBC-USD-parin nykyinen hinta?
SHIBC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shiba Classic-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIBC markkina-arvo on $ 302.29K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIBC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 597.86T USD.
Mikä oli SHIBC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIBC saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SHIBC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIBC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIBC-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIBC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIBC tänä vuonna korkeammalle?
SHIBC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIBC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

