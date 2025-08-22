Lisätietoja SHEZMU-rahakkeesta

Shezmu-logo

Shezmu – hinta (SHEZMU)

Ei listattu

1SHEZMU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.148802
$0.148802$0.148802
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Shezmu (SHEZMU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:40:10 (UTC+8)

Shezmu (SHEZMU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.144941
$ 0.144941$ 0.144941
24 h:n matalin
$ 0.150185
$ 0.150185$ 0.150185
24 h:n korkein

$ 0.144941
$ 0.144941$ 0.144941

$ 0.150185
$ 0.150185$ 0.150185

$ 45.17
$ 45.17$ 45.17

$ 0.094959
$ 0.094959$ 0.094959

-0.20%

+0.68%

-12.56%

-12.56%

Shezmu (SHEZMU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.148807. Viimeisen 24 tunnin aikana SHEZMU on vaihdellut alimmillaan $ 0.144941 ja korkeimmillaan $ 0.150185 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHEZMU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 45.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.094959.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHEZMU on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.68% 24 tunnin aikana ja -12.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shezmu (SHEZMU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 214.95K
$ 214.95K$ 214.95K

--
----

$ 230.54K
$ 230.54K$ 230.54K

1.44M
1.44M 1.44M

1,549,247.510387861
1,549,247.510387861 1,549,247.510387861

Shezmu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 214.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHEZMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.44M ja sen kokonaistarjonta on 1549247.510387861. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 230.54K.

Shezmu (SHEZMU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shezmu – USD -hinta muuttui $ +0.00100569.
Viimeisten 30 päivän aikana Shezmu – USD -hinnan muutos oli $ -0.0353473915.
Viimeisten 60 päivän aikana Shezmu – USD -hinnan muutos oli $ +0.0238705475.
Viimeisten 90 päivän aikana Shezmu – USD -hinnan muutos oli $ -0.04334064968674533.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00100569+0.68%
30 päivää$ -0.0353473915-23.75%
60 päivää$ +0.0238705475+16.04%
90 päivää$ -0.04334064968674533-22.55%

Mikä on Shezmu (SHEZMU)

Shezmu is an elastic-supply protocol built synergistically with NFT secondary markets to allow for a hyper liquid ecosystem. On the protocol, participants must burn their Shezmu coins to join the ranks of the esteemed Guardians. The Shezmu used to acquire Guardian NFTs are burned during the minting process automatically by the Protocol. This enhances scarcity as the net token supply decreases with each transaction. This in turn effectively adds value to each Guardian's role as more Shezmu community members participate as circulating supply diminishes over time.This is a first mover in terms of how tokens being burned, NFT mints, and emissions work together synergistically.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shezmu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shezmu (SHEZMU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shezmu (SHEZMU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shezmu-rahakkeelle.

Tarkista Shezmu-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHEZMU paikallisiin valuuttoihin

Shezmu (SHEZMU) -rahakkeen tokenomiikka

Shezmu (SHEZMU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHEZMU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shezmu (SHEZMU)”

Paljonko Shezmu (SHEZMU) on arvoltaan tänään?
SHEZMU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.148807 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHEZMU-USD-parin nykyinen hinta?
SHEZMU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.148807. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shezmu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHEZMU markkina-arvo on $ 214.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHEZMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHEZMU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.44M USD.
Mikä oli SHEZMU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHEZMU saavutti ATH-hinnaksi 45.17 USD.
Mikä oli SHEZMU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHEZMU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.094959 USD.
Mikä on SHEZMU-rahakkeen treidausvolyymi?
SHEZMU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHEZMU tänä vuonna korkeammalle?
SHEZMU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHEZMU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:40:10 (UTC+8)

