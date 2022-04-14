Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen tokenomiikka

Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Sheerluck AI (SHEERLUCK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen tiedot

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

Virallinen verkkosivusto:
https://docs.sheerluck.ai

Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 15.50K
$ 15.50K$ 15.50K
Kokonaistarjonta:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 991.69M
$ 991.69M$ 991.69M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 15.63K
$ 15.63K$ 15.63K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00566233
$ 0.00566233$ 0.00566233
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001369
$ 0.00001369$ 0.00001369
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Sheerluck AI (SHEERLUCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHEERLUCK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHEERLUCK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHEERLUCK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHEERLUCK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SHEERLUCK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHEERLUCK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHEERLUCK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.