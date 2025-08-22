Lisätietoja SHART-rahakkeesta

SHART-rahakkeen hintatiedot

SHART-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHART-rahakkeen tokenomiikka

SHART-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SHART-logo

SHART – hinta (SHART)

Ei listattu

1SHART - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SHART (SHART) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:22:37 (UTC+8)

SHART (SHART) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00179487
$ 0.00179487$ 0.00179487

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-1.59%

-23.94%

-23.94%

SHART (SHART) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHART on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00179487, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHART on muuttunut -0.18% viimeisen tunnin aikana, -1.59% 24 tunnin aikana ja -23.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SHART (SHART) -rahakkeen markkinatiedot

$ 46.54K
$ 46.54K$ 46.54K

--
----

$ 46.54K
$ 46.54K$ 46.54K

786.74M
786.74M 786.74M

786,742,843.4384973
786,742,843.4384973 786,742,843.4384973

SHART-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 46.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 786.74M ja sen kokonaistarjonta on 786742843.4384973. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 46.54K.

SHART (SHART) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SHART – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SHART – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SHART – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SHART – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.59%
30 päivää$ 0-68.61%
60 päivää$ 0-72.20%
90 päivää$ 0--

Mikä on SHART (SHART)

SHART - Simply Hold And Receive Tokens. This is the infinite bid on fartcoin, the fartcoin printer. 10% of every tx is collected. The majority goes back to holders (who hold over 10000 tokens) in fartcoin. A varying 1-10% is burned. On top of that, a portion of fees will be sent to the developer, project, and marketing wallets. There will be project burns, adds to lp, other marketing, etc. The possibilities are endless and it is exciting to see where this can go!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SHART (SHART) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SHART-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SHART (SHART) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SHART (SHART) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SHART-rahakkeelle.

Tarkista SHART-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHART paikallisiin valuuttoihin

SHART (SHART) -rahakkeen tokenomiikka

SHART (SHART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHART-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SHART (SHART)”

Paljonko SHART (SHART) on arvoltaan tänään?
SHART-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHART-USD-parin nykyinen hinta?
SHART -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SHART-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHART markkina-arvo on $ 46.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHART-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 786.74M USD.
Mikä oli SHART-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHART saavutti ATH-hinnaksi 0.00179487 USD.
Mikä oli SHART-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHART-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHART-rahakkeen treidausvolyymi?
SHART-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHART tänä vuonna korkeammalle?
SHART saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHART-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:22:37 (UTC+8)

SHART (SHART) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.