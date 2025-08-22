Lisätietoja SHAR-rahakkeesta

SHAR-rahakkeen hintatiedot

SHAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHAR-rahakkeen tokenomiikka

SHAR-rahakkeen hintaennuste

SHARPEI-logo

SHARPEI – hinta (SHAR)

Ei listattu

1SHAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00072618
$0.00072618$0.00072618
-2.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SHARPEI (SHAR) -hintakaavio
SHARPEI (SHAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00131441
$ 0.00131441$ 0.00131441

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-2.28%

-7.51%

-7.51%

SHARPEI (SHAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHAR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00131441, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHAR on muuttunut -0.03% viimeisen tunnin aikana, -2.28% 24 tunnin aikana ja -7.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SHARPEI (SHAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 653.63K
$ 653.63K$ 653.63K

--
----

$ 653.63K
$ 653.63K$ 653.63K

899.91M
899.91M 899.91M

899,912,212.627862
899,912,212.627862 899,912,212.627862

SHARPEI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 653.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.91M ja sen kokonaistarjonta on 899912212.627862. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 653.63K.

SHARPEI (SHAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SHARPEI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SHARPEI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SHARPEI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SHARPEI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.28%
30 päivää$ 0-9.50%
60 päivää$ 0+40.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on SHARPEI (SHAR)

I have been traveling the world lately, patiently observing different cultures, while trying different cuisines. Everyone wants something different. Join my journey and get ready for delicious meals, blogs, and new friends. Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. With a dedicated team and a vibrant community, SHARPEI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

SHARPEI (SHAR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SHARPEI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SHARPEI (SHAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SHARPEI (SHAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SHARPEI-rahakkeelle.

Tarkista SHARPEI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHAR paikallisiin valuuttoihin

SHARPEI (SHAR) -rahakkeen tokenomiikka

SHARPEI (SHAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SHARPEI (SHAR)”

Paljonko SHARPEI (SHAR) on arvoltaan tänään?
SHAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHAR-USD-parin nykyinen hinta?
SHAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SHARPEI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHAR markkina-arvo on $ 653.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.91M USD.
Mikä oli SHAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHAR saavutti ATH-hinnaksi 0.00131441 USD.
Mikä oli SHAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHAR-rahakkeen treidausvolyymi?
SHAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHAR tänä vuonna korkeammalle?
SHAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SHARPEI (SHAR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

