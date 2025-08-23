Lisätietoja SHARK-rahakkeesta

SHARK-rahakkeen hintatiedot

SHARK-rahakkeen valkoinen paperi

SHARK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHARK-rahakkeen tokenomiikka

SHARK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sharky Sharkx-logo

Sharky Sharkx – hinta (SHARK)

Ei listattu

1SHARK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sharky Sharkx (SHARK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:38:03 (UTC+8)

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.92%

+8.92%

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHARK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHARK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHARK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +8.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

998.46M
998.46M 998.46M

998,459,809.462068
998,459,809.462068 998,459,809.462068

Sharky Sharkx-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.46M ja sen kokonaistarjonta on 998459809.462068. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.31K.

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sharky Sharkx – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sharky Sharkx – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sharky Sharkx – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sharky Sharkx – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+0.40%
60 päivää$ 0-4.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sharky Sharkx (SHARK)

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world. With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sharky Sharkx (SHARK) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Sharky Sharkx-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sharky Sharkx (SHARK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sharky Sharkx (SHARK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sharky Sharkx-rahakkeelle.

Tarkista Sharky Sharkx-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHARK paikallisiin valuuttoihin

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen tokenomiikka

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHARK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sharky Sharkx (SHARK)”

Paljonko Sharky Sharkx (SHARK) on arvoltaan tänään?
SHARK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHARK-USD-parin nykyinen hinta?
SHARK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sharky Sharkx-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHARK markkina-arvo on $ 12.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.46M USD.
Mikä oli SHARK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHARK saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SHARK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHARK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHARK-rahakkeen treidausvolyymi?
SHARK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHARK tänä vuonna korkeammalle?
SHARK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHARK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:38:03 (UTC+8)

Sharky Sharkx (SHARK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.