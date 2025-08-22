Lisätietoja SGTV2-rahakkeesta

SharedStake Governance v2-logo

SharedStake Governance v2 – hinta (SGTV2)

Ei listattu

1SGTV2 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01205593
$0.01205593$0.01205593
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen SharedStake Governance v2 (SGTV2) -hintakaavio
SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01183732
$ 0.01183732$ 0.01183732
24 h:n matalin
$ 0.01209651
$ 0.01209651$ 0.01209651
24 h:n korkein

$ 0.01183732
$ 0.01183732$ 0.01183732

$ 0.01209651
$ 0.01209651$ 0.01209651

$ 104.82
$ 104.82$ 104.82

$ 0.00636497
$ 0.00636497$ 0.00636497

--

+1.01%

-34.17%

-34.17%

SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01205593. Viimeisen 24 tunnin aikana SGTV2 on vaihdellut alimmillaan $ 0.01183732 ja korkeimmillaan $ 0.01209651 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SGTV2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 104.82, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00636497.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SGTV2 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.01% 24 tunnin aikana ja -34.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.74K
$ 32.74K$ 32.74K

--
----

$ 107.17K
$ 107.17K$ 107.17K

2.72M
2.72M 2.72M

8,889,445.74
8,889,445.74 8,889,445.74

SharedStake Governance v2-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SGTV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.72M ja sen kokonaistarjonta on 8889445.74. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 107.17K.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SharedStake Governance v2 – USD -hinta muuttui $ +0.00012044.
Viimeisten 30 päivän aikana SharedStake Governance v2 – USD -hinnan muutos oli $ -0.0033803778.
Viimeisten 60 päivän aikana SharedStake Governance v2 – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012726239.
Viimeisten 90 päivän aikana SharedStake Governance v2 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00012044+1.01%
30 päivää$ -0.0033803778-28.03%
60 päivää$ +0.0012726239+10.56%
90 päivää$ 0--

Mikä on SharedStake Governance v2 (SGTV2)

SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

SharedStake Governance v2 (SGTV2) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SharedStake Governance v2-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SharedStake Governance v2 (SGTV2) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SharedStake Governance v2 (SGTV2) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SharedStake Governance v2-rahakkeelle.

Tarkista SharedStake Governance v2-rahakkeen hintaennuste nyt!

SGTV2 paikallisiin valuuttoihin

SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen tokenomiikka

SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SGTV2-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SharedStake Governance v2 (SGTV2)”

Paljonko SharedStake Governance v2 (SGTV2) on arvoltaan tänään?
SGTV2-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01205593 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SGTV2-USD-parin nykyinen hinta?
SGTV2 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01205593. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SharedStake Governance v2-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SGTV2 markkina-arvo on $ 32.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SGTV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SGTV2-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.72M USD.
Mikä oli SGTV2-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SGTV2 saavutti ATH-hinnaksi 104.82 USD.
Mikä oli SGTV2-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SGTV2-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00636497 USD.
Mikä on SGTV2-rahakkeen treidausvolyymi?
SGTV2-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SGTV2 tänä vuonna korkeammalle?
SGTV2 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SGTV2-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SharedStake Governance v2 (SGTV2) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.