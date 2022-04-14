SHAO (SHAO) -rahakkeen tokenomiikka
SHAO (SHAO) -rahakkeen tiedot
The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.
SHAO (SHAO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SHAO (SHAO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SHAO (SHAO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SHAO (SHAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SHAO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHAO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SHAO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHAO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.