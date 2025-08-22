Lisätietoja SHAO-rahakkeesta

SHAO – hinta (SHAO)

Ei listattu

1SHAO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00071226
$0.00071226$0.00071226
+4.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen SHAO (SHAO) -hintakaavio
SHAO (SHAO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.117264
$ 0.117264$ 0.117264

$ 0
$ 0$ 0

+5.80%

+3.50%

-5.22%

-5.22%

SHAO (SHAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHAO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.117264, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHAO on muuttunut +5.80% viimeisen tunnin aikana, +3.50% 24 tunnin aikana ja -5.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SHAO (SHAO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.74K
$ 21.74K$ 21.74K

--
----

$ 21.74K
$ 21.74K$ 21.74K

30.52M
30.52M 30.52M

30,519,176.89794857
30,519,176.89794857 30,519,176.89794857

SHAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.74K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.52M ja sen kokonaistarjonta on 30519176.89794857. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.74K.

SHAO (SHAO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SHAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SHAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SHAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SHAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.50%
30 päivää$ 0+8.37%
60 päivää$ 0-14.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on SHAO (SHAO)

The Shaolin Protocol represents a revolutionary Ethereum-based system utilizing Layer 0 Technology making the $SHAO Token itself an OFT - an Omni-Chain Fungible Token. It combines deflationary tokenomics, virtual mining, and dynamic reward mechanisms in Ethereum and Wrapped Bitcoin to establish a sustainable and interconnected DeFi ecosystem. The mining of Shaolin tokens will only last for 88 days and then no more supply can be created, paired with daily-decreasing token rewards, ensures scarcity and drives early participation. By allocating ETH contributions to advanced buy-and-burn mechanisms for Shaolin, Lotus, Eden, and TitanX, Shaolin not only reduces token supply but also strengthens the liquidity and value of these protocols. This symbiotic design fosters collaboration between protocols, creating a robust foundation for long-term ecosystem growth while incentivizing community engagement and rewarding loyal participants.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SHAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SHAO (SHAO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SHAO (SHAO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SHAO-rahakkeelle.

Tarkista SHAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHAO paikallisiin valuuttoihin

SHAO (SHAO) -rahakkeen tokenomiikka

SHAO (SHAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SHAO (SHAO)”

Paljonko SHAO (SHAO) on arvoltaan tänään?
SHAO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHAO-USD-parin nykyinen hinta?
SHAO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SHAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHAO markkina-arvo on $ 21.74K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.52M USD.
Mikä oli SHAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHAO saavutti ATH-hinnaksi 0.117264 USD.
Mikä oli SHAO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHAO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHAO-rahakkeen treidausvolyymi?
SHAO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHAO tänä vuonna korkeammalle?
SHAO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHAO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
