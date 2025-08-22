Lisätietoja SHAKEY-rahakkeesta

SHAKEY-rahakkeen hintatiedot

SHAKEY-rahakkeen valkoinen paperi

SHAKEY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHAKEY-rahakkeen tokenomiikka

SHAKEY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Shakey AI-logo

Shakey AI – hinta (SHAKEY)

Ei listattu

1SHAKEY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-11.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Shakey AI (SHAKEY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:53:57 (UTC+8)

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00220598
$ 0.00220598$ 0.00220598

$ 0
$ 0$ 0

-0.69%

-11.97%

-15.73%

-15.73%

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHAKEY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHAKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00220598, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHAKEY on muuttunut -0.69% viimeisen tunnin aikana, -11.97% 24 tunnin aikana ja -15.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.44K
$ 43.44K$ 43.44K

--
----

$ 43.44K
$ 43.44K$ 43.44K

964.16M
964.16M 964.16M

964,159,541.840886
964,159,541.840886 964,159,541.840886

Shakey AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHAKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 964.16M ja sen kokonaistarjonta on 964159541.840886. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.44K.

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Shakey AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Shakey AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Shakey AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Shakey AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.97%
30 päivää$ 0-26.64%
60 päivää$ 0-53.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on Shakey AI (SHAKEY)

Shakey is Worlds First Opensource Mobile AI framework where we have two different focuses - first is our main framework which is out on our Github to be used by mobile app developers to have out of the box AI tooling and wallet integration to use in their apps. Second is a consumer side Shakey app that we are building for non-dev users so they can deploy agents, do automations and have AI assistant in the app to use for their daily routines. We plan to have Shakey tokens to be used in several ways such as on the services on our consumer side app like deploying bots taking X shakey tokens, using shakey tokens to get customised apps developed by our team or using the tokens in the DAO we are planning to release in the later phases.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Shakey AI (SHAKEY) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Shakey AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Shakey AI (SHAKEY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Shakey AI (SHAKEY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Shakey AI-rahakkeelle.

Tarkista Shakey AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHAKEY paikallisiin valuuttoihin

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen tokenomiikka

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHAKEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Shakey AI (SHAKEY)”

Paljonko Shakey AI (SHAKEY) on arvoltaan tänään?
SHAKEY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHAKEY-USD-parin nykyinen hinta?
SHAKEY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Shakey AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHAKEY markkina-arvo on $ 43.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHAKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHAKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 964.16M USD.
Mikä oli SHAKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHAKEY saavutti ATH-hinnaksi 0.00220598 USD.
Mikä oli SHAKEY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHAKEY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHAKEY-rahakkeen treidausvolyymi?
SHAKEY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHAKEY tänä vuonna korkeammalle?
SHAKEY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHAKEY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:53:57 (UTC+8)

Shakey AI (SHAKEY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.