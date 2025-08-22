Lisätietoja P2P-rahakkeesta

1P2P - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00029449
$0.00029449$0.00029449
-4.20%1D
Reaaliaikainen Sentinel (P2P) -hintakaavio
Sentinel (P2P) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.050557
$ 0.050557$ 0.050557

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-4.49%

-2.89%

-2.89%

Sentinel (P2P) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana P2P on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. P2P-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.050557, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa P2P on muuttunut +0.89% viimeisen tunnin aikana, -4.49% 24 tunnin aikana ja -2.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sentinel (P2P) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

--
----

$ 9.57M
$ 9.57M$ 9.57M

23.02B
23.02B 23.02B

32,462,351,288.0
32,462,351,288.0 32,462,351,288.0

Sentinel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. P2P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.02B ja sen kokonaistarjonta on 32462351288.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.57M.

Sentinel (P2P) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sentinel – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sentinel – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sentinel – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sentinel – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.49%
30 päivää$ 0+11.28%
60 päivää$ 0+49.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sentinel (P2P)

Secure and decentralized VPN for the blockchain age. A modern VPN backed by blockchain anonymity and security. Share & monetize your unused bandwidth and earn Sentinel tokens.

Sentinel (P2P) -resurssi

Sentinel-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sentinel (P2P) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sentinel (P2P) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sentinel-rahakkeelle.

Sentinel (P2P) -rahakkeen tokenomiikka

Sentinel (P2P) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää P2P-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sentinel (P2P)”

Paljonko Sentinel (P2P) on arvoltaan tänään?
P2P-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on P2P-USD-parin nykyinen hinta?
P2P -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sentinel-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen P2P markkina-arvo on $ 6.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on P2P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
P2P-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 23.02B USD.
Mikä oli P2P-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
P2P saavutti ATH-hinnaksi 0.050557 USD.
Mikä oli P2P-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
P2P-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on P2P-rahakkeen treidausvolyymi?
P2P-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko P2P tänä vuonna korkeammalle?
P2P saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso P2P-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sentinel (P2P) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.