Senti AI (SENTI) -rahakkeen tokenomiikka
Senti AI (SENTI) -rahakkeen tiedot
SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly.
Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently.
Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.
Senti AI (SENTI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Senti AI (SENTI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Senti AI (SENTI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Senti AI (SENTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SENTI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SENTI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
