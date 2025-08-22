Lisätietoja SENTI-rahakkeesta

SENTI-rahakkeen hintatiedot

SENTI-rahakkeen valkoinen paperi

SENTI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SENTI-rahakkeen tokenomiikka

SENTI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Senti AI-logo

Senti AI – hinta (SENTI)

Ei listattu

1SENTI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-11.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Senti AI (SENTI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:53:31 (UTC+8)

Senti AI (SENTI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-11.11%

-10.74%

-10.74%

Senti AI (SENTI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SENTI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SENTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SENTI on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -11.11% 24 tunnin aikana ja -10.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Senti AI (SENTI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.77K
$ 18.77K$ 18.77K

--
----

$ 19.75K
$ 19.75K$ 19.75K

95.02B
95.02B 95.02B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Senti AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SENTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.02B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.75K.

Senti AI (SENTI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Senti AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Senti AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Senti AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Senti AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-11.11%
30 päivää$ 0-68.62%
60 päivää$ 0-74.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on Senti AI (SENTI)

SentiAI is the initial platform for custom DeFAI Agents on the BNB Chain, revolutionizing the way users transition from data analysis to executing DeFi actions seamlessly. Powered by advanced Large Language Models (LLMs) and seamlessly integrated with DeFi tools, SentiAI’s AI Agents optimize workflows across the crypto ecosystem, eliminating manual effort. With a simple request, these agents can understand user intent, process data, analyze market trends, make informed decisions, and execute on-chain actions efficiently. Designed specifically for the DeFi ecosystem on the BNB Chain, SentiAI supports a wide range of use cases, including market news analysis, insight extraction, and on-chain execution.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Senti AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Senti AI (SENTI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Senti AI (SENTI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Senti AI-rahakkeelle.

Tarkista Senti AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SENTI paikallisiin valuuttoihin

Senti AI (SENTI) -rahakkeen tokenomiikka

Senti AI (SENTI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SENTI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Senti AI (SENTI)”

Paljonko Senti AI (SENTI) on arvoltaan tänään?
SENTI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SENTI-USD-parin nykyinen hinta?
SENTI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Senti AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SENTI markkina-arvo on $ 18.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SENTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SENTI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.02B USD.
Mikä oli SENTI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SENTI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SENTI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SENTI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SENTI-rahakkeen treidausvolyymi?
SENTI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SENTI tänä vuonna korkeammalle?
SENTI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SENTI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:53:31 (UTC+8)

Senti AI (SENTI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.