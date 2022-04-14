Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tiedot

SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.virtuals.io/virtuals/3098

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 46.09K
$ 46.09K$ 46.09K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 46.09K
$ 46.09K$ 46.09K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00653648
$ 0.00653648$ 0.00653648
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00002588
$ 0.00002588$ 0.00002588
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SENKU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SENKU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SENKU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SENKU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SENKU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SENKU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SENKU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.