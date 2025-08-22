Lisätietoja SENKU-rahakkeesta

SENKU-rahakkeen hintatiedot

SENKU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SENKU-rahakkeen tokenomiikka

SENKU-rahakkeen hintaennuste

Senku Ishigami by Virtuals-logo

Senku Ishigami by Virtuals – hinta (SENKU)

Ei listattu

1SENKU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-4.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -hintakaavio
Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00653648
$ 0.00653648$ 0.00653648

$ 0
$ 0$ 0

-1.43%

-4.47%

-21.89%

-21.89%

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SENKU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SENKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00653648, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SENKU on muuttunut -1.43% viimeisen tunnin aikana, -4.47% 24 tunnin aikana ja -21.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.97K
$ 41.97K$ 41.97K

--
----

$ 41.97K
$ 41.97K$ 41.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Senku Ishigami by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SENKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.97K.

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Senku Ishigami by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Senku Ishigami by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Senku Ishigami by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Senku Ishigami by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.47%
30 päivää$ 0-50.41%
60 päivää$ 0-38.96%
90 päivää$ 0--

Mikä on Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Senku Ishigami by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Senku Ishigami by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Senku Ishigami by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

SENKU paikallisiin valuuttoihin

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tokenomiikka

Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SENKU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)”

Paljonko Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) on arvoltaan tänään?
SENKU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SENKU-USD-parin nykyinen hinta?
SENKU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Senku Ishigami by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SENKU markkina-arvo on $ 41.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SENKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SENKU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SENKU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SENKU saavutti ATH-hinnaksi 0.00653648 USD.
Mikä oli SENKU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SENKU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SENKU-rahakkeen treidausvolyymi?
SENKU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SENKU tänä vuonna korkeammalle?
SENKU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SENKU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

