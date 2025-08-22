Lisätietoja SENDOR-rahakkeesta

SENDOR-rahakkeen hintatiedot

SENDOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SENDOR-rahakkeen tokenomiikka

SENDOR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Sendor-logo

Sendor – hinta (SENDOR)

Ei listattu

1SENDOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Sendor (SENDOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:39:55 (UTC+8)

Sendor (SENDOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01131587
$ 0.01131587$ 0.01131587

$ 0
$ 0$ 0

+0.94%

+0.81%

+0.88%

+0.88%

Sendor (SENDOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SENDOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SENDOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01131587, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SENDOR on muuttunut +0.94% viimeisen tunnin aikana, +0.81% 24 tunnin aikana ja +0.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sendor (SENDOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.15K
$ 83.15K$ 83.15K

--
----

$ 83.15K
$ 83.15K$ 83.15K

990.07M
990.07M 990.07M

990,068,855.0282584
990,068,855.0282584 990,068,855.0282584

Sendor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SENDOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.07M ja sen kokonaistarjonta on 990068855.0282584. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.15K.

Sendor (SENDOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sendor – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sendor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sendor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sendor – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.81%
30 päivää$ 0+6.05%
60 päivää$ 0-9.33%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sendor (SENDOR)

The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sendor (SENDOR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sendor-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sendor (SENDOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sendor (SENDOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sendor-rahakkeelle.

Tarkista Sendor-rahakkeen hintaennuste nyt!

SENDOR paikallisiin valuuttoihin

Sendor (SENDOR) -rahakkeen tokenomiikka

Sendor (SENDOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SENDOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sendor (SENDOR)”

Paljonko Sendor (SENDOR) on arvoltaan tänään?
SENDOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SENDOR-USD-parin nykyinen hinta?
SENDOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sendor-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SENDOR markkina-arvo on $ 83.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SENDOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SENDOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.07M USD.
Mikä oli SENDOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SENDOR saavutti ATH-hinnaksi 0.01131587 USD.
Mikä oli SENDOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SENDOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SENDOR-rahakkeen treidausvolyymi?
SENDOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SENDOR tänä vuonna korkeammalle?
SENDOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SENDOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:39:55 (UTC+8)

Sendor (SENDOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.