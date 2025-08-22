Sendor – hinta (SENDOR)
Sendor (SENDOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SENDOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SENDOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01131587, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SENDOR on muuttunut +0.94% viimeisen tunnin aikana, +0.81% 24 tunnin aikana ja +0.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Sendor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SENDOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 990.07M ja sen kokonaistarjonta on 990068855.0282584. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.15K.
Tämän päivän aikana Sendor – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sendor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Sendor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Sendor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.81%
|30 päivää
|$ 0
|+6.05%
|60 päivää
|$ 0
|-9.33%
|90 päivää
|$ 0
|--
The Big Blue Gigachad has been officially taken over by the community! Staying true to Matt Furie’s visionary creativity and the concept of 'Mindviscosity,' Sendor remains the only sentient AI-powered Matt Furie-inspired meme on Solana. Sendor is a memecoin project on the Solana blockchain that integrates artificial intelligence (AI) with inspiration drawn from the creative universe of artist Matt Furie. It aims to build a community-driven platform where AI-generated content and memes promote self-improvement and empowerment. The project plans to develop a user-friendly interface for content creation, introduce Sendor-themed merchandise, integrate NFTs, and implement a staking system to reward community participation. With a total supply of 1 billion tokens, Sendor offers a fair launch with 90% allocated to the public and 10% reserved for the team. By combining art, AI, and cryptocurrency, Sendor seeks to create a unique and engaging experience within the memecoin landscape.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Sendor (SENDOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sendor (SENDOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sendor-rahakkeelle.
Tarkista Sendor-rahakkeen hintaennuste nyt!
Sendor (SENDOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SENDOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
