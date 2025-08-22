Lisätietoja SELFIE-rahakkeesta

SELFIE-rahakkeen hintatiedot

SELFIE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SELFIE-rahakkeen tokenomiikka

SELFIE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SelfieDogCoin-logo

SelfieDogCoin – hinta (SELFIE)

Ei listattu

1SELFIE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00193513
$0.00193513$0.00193513
+7.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SelfieDogCoin (SELFIE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:27:40 (UTC+8)

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00168278
$ 0.00168278$ 0.00168278
24 h:n matalin
$ 0.0019496
$ 0.0019496$ 0.0019496
24 h:n korkein

$ 0.00168278
$ 0.00168278$ 0.00168278

$ 0.0019496
$ 0.0019496$ 0.0019496

$ 0.063906
$ 0.063906$ 0.063906

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+7.35%

-7.32%

-7.32%

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00193595. Viimeisen 24 tunnin aikana SELFIE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00168278 ja korkeimmillaan $ 0.0019496 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SELFIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.063906, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SELFIE on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, +7.35% 24 tunnin aikana ja -7.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

--
----

$ 1.93M
$ 1.93M$ 1.93M

999.72M
999.72M 999.72M

999,723,177.540144
999,723,177.540144 999,723,177.540144

SelfieDogCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SELFIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M ja sen kokonaistarjonta on 999723177.540144. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.93M.

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SelfieDogCoin – USD -hinta muuttui $ +0.00013258.
Viimeisten 30 päivän aikana SelfieDogCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006389676.
Viimeisten 60 päivän aikana SelfieDogCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001665615.
Viimeisten 90 päivän aikana SelfieDogCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000160713395036992.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00013258+7.35%
30 päivää$ -0.0006389676-33.00%
60 päivää$ +0.0001665615+8.60%
90 päivää$ -0.0000160713395036992-0.82%

Mikä on SelfieDogCoin (SELFIE)

Meme coin on solana, uniting people worldwide with taking a selfie with a dog

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SelfieDogCoin (SELFIE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SelfieDogCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SelfieDogCoin (SELFIE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SelfieDogCoin (SELFIE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SelfieDogCoin-rahakkeelle.

Tarkista SelfieDogCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

SELFIE paikallisiin valuuttoihin

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen tokenomiikka

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SELFIE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SelfieDogCoin (SELFIE)”

Paljonko SelfieDogCoin (SELFIE) on arvoltaan tänään?
SELFIE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00193595 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SELFIE-USD-parin nykyinen hinta?
SELFIE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00193595. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SelfieDogCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SELFIE markkina-arvo on $ 1.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SELFIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SELFIE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.72M USD.
Mikä oli SELFIE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SELFIE saavutti ATH-hinnaksi 0.063906 USD.
Mikä oli SELFIE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SELFIE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SELFIE-rahakkeen treidausvolyymi?
SELFIE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SELFIE tänä vuonna korkeammalle?
SELFIE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SELFIE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:27:40 (UTC+8)

SelfieDogCoin (SELFIE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.