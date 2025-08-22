Lisätietoja SHARE-rahakkeesta

SHARE-rahakkeen hintatiedot

SHARE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHARE-rahakkeen tokenomiikka

SHARE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Seigniorage Shares-logo

Seigniorage Shares – hinta (SHARE)

Ei listattu

1SHARE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00603908
$0.00603908$0.00603908
+0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Seigniorage Shares (SHARE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:53:14 (UTC+8)

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0059431
$ 0.0059431$ 0.0059431
24 h:n matalin
$ 0.00604908
$ 0.00604908$ 0.00604908
24 h:n korkein

$ 0.0059431
$ 0.0059431$ 0.0059431

$ 0.00604908
$ 0.00604908$ 0.00604908

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

$ 0.00132146
$ 0.00132146$ 0.00132146

+0.01%

+0.17%

-3.04%

-3.04%

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00603908. Viimeisen 24 tunnin aikana SHARE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0059431 ja korkeimmillaan $ 0.00604908 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHARE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.95, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00132146.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHARE on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.17% 24 tunnin aikana ja -3.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 117.16K
$ 117.16K$ 117.16K

--
----

$ 126.80K
$ 126.80K$ 126.80K

19.40M
19.40M 19.40M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Seigniorage Shares-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 117.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.40M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 126.80K.

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Seigniorage Shares – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Seigniorage Shares – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003529220.
Viimeisten 60 päivän aikana Seigniorage Shares – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028585858.
Viimeisten 90 päivän aikana Seigniorage Shares – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021854344681769906.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.17%
30 päivää$ +0.0003529220+5.84%
60 päivää$ +0.0028585858+47.33%
90 päivää$ +0.0021854344681769906+56.71%

Mikä on Seigniorage Shares (SHARE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Seigniorage Shares (SHARE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Seigniorage Shares-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Seigniorage Shares (SHARE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Seigniorage Shares (SHARE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Seigniorage Shares-rahakkeelle.

Tarkista Seigniorage Shares-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHARE paikallisiin valuuttoihin

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen tokenomiikka

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHARE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Seigniorage Shares (SHARE)”

Paljonko Seigniorage Shares (SHARE) on arvoltaan tänään?
SHARE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00603908 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHARE-USD-parin nykyinen hinta?
SHARE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00603908. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Seigniorage Shares-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHARE markkina-arvo on $ 117.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHARE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.40M USD.
Mikä oli SHARE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHARE saavutti ATH-hinnaksi 2.95 USD.
Mikä oli SHARE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHARE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00132146 USD.
Mikä on SHARE-rahakkeen treidausvolyymi?
SHARE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHARE tänä vuonna korkeammalle?
SHARE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHARE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:53:14 (UTC+8)

Seigniorage Shares (SHARE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.