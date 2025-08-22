Lisätietoja FASTUSD-rahakkeesta

1FASTUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.992576
$0.992576$0.992576
-1.00%1D
Reaaliaikainen Sei fastUSD (FASTUSD) -hintakaavio
Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.989299
24 h:n matalin
$ 1.009
24 h:n korkein

$ 0.989299
$ 1.009
$ 1.043
$ 0.798241
-0.90%

-1.06%

-1.26%

-1.26%

Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.992576. Viimeisen 24 tunnin aikana FASTUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.989299 ja korkeimmillaan $ 1.009 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FASTUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.043, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.798241.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FASTUSD on muuttunut -0.90% viimeisen tunnin aikana, -1.06% 24 tunnin aikana ja -1.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.32M
--
$ 5.32M
5.31M
5,314,865.293814046
Sei fastUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.32M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FASTUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.31M ja sen kokonaistarjonta on 5314865.293814046. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.32M.

Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sei fastUSD – USD -hinta muuttui $ -0.010648205816159.
Viimeisten 30 päivän aikana Sei fastUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0042661909.
Viimeisten 60 päivän aikana Sei fastUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0078018458.
Viimeisten 90 päivän aikana Sei fastUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0054211845616724.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.010648205816159-1.06%
30 päivää$ -0.0042661909-0.42%
60 päivää$ -0.0078018458-0.78%
90 päivää$ -0.0054211845616724-0.54%

Mikä on Sei fastUSD (FASTUSD)

fastUSD is the native yield bearing stable asset of Sei, made possible by Elixir. Fully collateralized by Elixir's deUSD, and powered by the launch of Elixir's network infrastructure on Sei, fastUSD offers a new unified and natively yield-bearing core liquidity component within the ecosystem. Native yields stem from deUSD's underlying collateral assets, which are a blend of treasury and basis trade exposure.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Sei fastUSD (FASTUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Sei fastUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sei fastUSD (FASTUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sei fastUSD (FASTUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sei fastUSD-rahakkeelle.

Tarkista Sei fastUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

FASTUSD paikallisiin valuuttoihin

Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FASTUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sei fastUSD (FASTUSD)”

Paljonko Sei fastUSD (FASTUSD) on arvoltaan tänään?
FASTUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.992576 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FASTUSD-USD-parin nykyinen hinta?
FASTUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.992576. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sei fastUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FASTUSD markkina-arvo on $ 5.32M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FASTUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FASTUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.31M USD.
Mikä oli FASTUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FASTUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.043 USD.
Mikä oli FASTUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FASTUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.798241 USD.
Mikä on FASTUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
FASTUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FASTUSD tänä vuonna korkeammalle?
FASTUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FASTUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sei fastUSD (FASTUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.