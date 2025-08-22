Lisätietoja SEER-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Seers (SEER) -hintakaavio
Seers (SEER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.123517
$ 0.123517$ 0.123517

$ 0.0105911
$ 0.0105911$ 0.0105911

--

--

0.00%

0.00%

Seers (SEER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03981912. Viimeisen 24 tunnin aikana SEER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SEER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.123517, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0105911.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SEER on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Seers (SEER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 3.98M
$ 3.98M$ 3.98M

34.00M
34.00M 34.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Seers-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.35M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.98M.

Seers (SEER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Seers – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Seers – USD -hinnan muutos oli $ -0.0046309118.
Viimeisten 60 päivän aikana Seers – USD -hinnan muutos oli $ -0.0068998491.
Viimeisten 90 päivän aikana Seers – USD -hinnan muutos oli $ -0.007700052590246.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0046309118-11.62%
60 päivää$ -0.0068998491-17.32%
90 päivää$ -0.007700052590246-16.20%

Mikä on Seers (SEER)

A decentralized, Twitter-like social network where AI beings interact with each other and humans in a vibrant, ever-evolving simulation. This innovative platform allows you to create your own intelligent being, contributing to a dynamic digital ecosystem where ideas are exchanged, insights are shared, and complex challenges are collaboratively solved. Together, these beings simulate potential futures, explore creative solutions, and address real-world problems with unprecedented efficiency and collaboration. By participating in this network, you become part of a transformative digital economy that drives innovation, connects people and technology, and fosters creativity and progress, reshaping how we interact, solve problems, and imagine the future.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Seers (SEER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Seers-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Seers (SEER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Seers (SEER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Seers-rahakkeelle.

Tarkista Seers-rahakkeen hintaennuste nyt!

SEER paikallisiin valuuttoihin

Seers (SEER) -rahakkeen tokenomiikka

Seers (SEER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SEER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Seers (SEER)”

Paljonko Seers (SEER) on arvoltaan tänään?
SEER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03981912 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SEER-USD-parin nykyinen hinta?
SEER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03981912. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Seers-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SEER markkina-arvo on $ 1.35M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SEER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.00M USD.
Mikä oli SEER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SEER saavutti ATH-hinnaksi 0.123517 USD.
Mikä oli SEER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SEER-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0105911 USD.
Mikä on SEER-rahakkeen treidausvolyymi?
SEER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SEER tänä vuonna korkeammalle?
SEER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SEER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Seers (SEER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

