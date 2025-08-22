Seedworld – hinta (SWORLD)
-0.41%
-4.91%
-6.26%
-6.26%
Seedworld (SWORLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SWORLD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SWORLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00871045, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SWORLD on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, -4.91% 24 tunnin aikana ja -6.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Seedworld-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SWORLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.74B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.83M.
Tämän päivän aikana Seedworld – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Seedworld – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Seedworld – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Seedworld – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.91%
|30 päivää
|$ 0
|+46.43%
|60 päivää
|$ 0
|+81.47%
|90 päivää
|$ 0
|--
Description: Seedworld is a UGC (user-generated content) gaming platform that allows individuals to create, explore, and monetize their unique worlds and experiences. It provides easy-to-use tools for users to design games, lands, and assets, even without coding knowledge. In this ecosystem, players can craft their own economies, trade assets, and shape the future of the platform. Seedworld combines the creative freedom of user-generated content with a decentralized economy, where creators, players, and investors alike can thrive. What is the native utility of the $SWORLD Token? $SWORLD is the central token in the Seedworld ecosystem. $SWORLD can be used to purchase collections, lands and cosmetics $SWORLD is the only way to acquire Seedworld’s ingame currency Ame. Even if players use FIAT to purchase Ame, a portion of the funds is used to buyback and burn $SWORLD. $SWORLD is used for Lands and Seed Roots upgrades $SWORLD offers discounts for Battle Passes $SWORLD can be staked for rewards and to get free land & island NFTs $SWORLD can be farmed for rewards. Seedworld is focusing on several key verticals: Gaming: Providing players and creators with tools to build immersive games and experiences. User-Generated Content (UGC): Empowering players to craft and share their own assets, lands, and games. Virtual Economy: Creating an integrated economy where players can trade, monetize, and invest in NFTs and virtual goods. NFTs: Seedworld uses NFTs as the foundation for ownership of in-game assets, such as land, mounts, avatars, and items, giving creators control over their content. Cross-IP Collaboration: Offering a collaborative space where players and creators interact and co-develop experiences that can scale beyond traditional gaming. How many $SWORLD tokens are there in circulation? $SWORLD Token will launch on October 23, 2024, with a total of 2,187,422,513 tokens in circulation for a total supply of 20,000,000,000 tokens. The complete breakdown is: Tokenomics: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F0drPCmXc_Yu4ExRj5Iybi5RoCQcD96sW951-fENyyU/edit?usp=sharing Who are the backers of $SWORLD? Seedworld is backed by the leading Web3gaming Incubator Seedify Where can I buy $SWORLD? Starting October 23rd, $SWORLD will be available for purchase on a number of leading decentralized exchanges and chains: Ethereum: Uniswap Base: Aerodrom Solana: Raydium BSC: Pancakeswap Arbitrum: Camelot Avalanche: LFJ
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Seedworld (SWORLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Seedworld (SWORLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Seedworld-rahakkeelle.
Tarkista Seedworld-rahakkeen hintaennuste nyt!
Seedworld (SWORLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SWORLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.