Seedify NFT Space-logo

Seedify NFT Space – hinta (SNFTS)

1SNFTS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00023838
-2.30%1D
Reaaliaikainen Seedify NFT Space (SNFTS) -hintakaavio
Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.02428117
$ 0
-0.07%

-2.39%

-11.13%

-11.13%

Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SNFTS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SNFTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02428117, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SNFTS on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -2.39% 24 tunnin aikana ja -11.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.20M
--
$ 4.77M
5.02B
20,000,000,000.0
Seedify NFT Space-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SNFTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.02B ja sen kokonaistarjonta on 20000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.77M.

Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Seedify NFT Space – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Seedify NFT Space – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Seedify NFT Space – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Seedify NFT Space – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.39%
30 päivää$ 0-36.77%
60 päivää$ 0-49.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Seedify NFT Space (SNFTS)

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Seedify NFT Space (SNFTS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Seedify NFT Space-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Seedify NFT Space (SNFTS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Seedify NFT Space (SNFTS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Seedify NFT Space-rahakkeelle.

Tarkista Seedify NFT Space-rahakkeen hintaennuste nyt!

SNFTS paikallisiin valuuttoihin

Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen tokenomiikka

Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SNFTS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Seedify NFT Space (SNFTS)”

Paljonko Seedify NFT Space (SNFTS) on arvoltaan tänään?
SNFTS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SNFTS-USD-parin nykyinen hinta?
SNFTS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Seedify NFT Space-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SNFTS markkina-arvo on $ 1.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SNFTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SNFTS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.02B USD.
Mikä oli SNFTS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SNFTS saavutti ATH-hinnaksi 0.02428117 USD.
Mikä oli SNFTS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SNFTS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SNFTS-rahakkeen treidausvolyymi?
SNFTS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SNFTS tänä vuonna korkeammalle?
SNFTS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SNFTS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Seedify NFT Space (SNFTS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

