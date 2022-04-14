SEAMANIA (SEAMANIA) -rahakkeen tokenomiikka
SEAMANIA (SEAMANIA) -rahakkeen tiedot
🌍 Introduction: A Legendary Icon, Reimagined for the Future The SEAMANIA Protocol, led by SEAMAN Cult, aims to revive one of SEGA Dreamcast's most iconic and best-selling game titles with AI integration—a worldwide cultural phenomenon that won numerous awards in the U.S. and Japan. More than just a game, SEAMAN was the world’s first AI-powered interactive experience, enabling voice-based conversations long before the AI revolution.
Now, SEAMAN returns not as a mere game, but as an advanced AI agent, blending nostalgia with cutting-edge technology. This human-faced fish is reborn as a deeply intelligent, emotionally responsiveAI, offering limitless customization and integration into the modern digital world.
With GenAI-powered customization, users can create their own SEAMAN AI, shaping it into a cherished lostone, a favorite celebrity, or even historical figures. This is no longer a game—it's an AI-driven personal companion and the digital evolution for human interaction.
🔥 Concept: The Wisdom of a Legendary AI-powered Companion At the core of the SEAMANIA Protocol lies the legendary Seaman—a mystical, human-faced fish endowed withancient wisdom and the ability to understand human language. More than just an AI, it is your trustedadvisor, best friend, therapist, personal cheerleader, witty conversationalist, intelligent guide, SEAMANIA is a life coach. Housed in your own digital aquarium, your SEAMAN AI reduces stress, combats loneliness, and guides humanity towards a brighter future. Imagine an AI companion that doesn’t just respond but truly understands, entertains, and supports you—blending humor, sarcasm, and wisdom.
SEAMANIA (SEAMANIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SEAMANIA (SEAMANIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SEAMANIA (SEAMANIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SEAMANIA (SEAMANIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SEAMANIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEAMANIA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SEAMANIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEAMANIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.