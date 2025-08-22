Seal Dog – hinta (SOG)
Seal Dog (SOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00109646, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -44.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Seal Dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.45B ja sen kokonaistarjonta on 8454596390.261579. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.72K.
Tämän päivän aikana Seal Dog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Seal Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Seal Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Seal Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Seal Dog is a meme token featuring a playful dog disguised as a seal, blending humour and creativity with blockchain technology. Built on the SUI blockchain, Seal Dog fosters a vibrant community focused on fun and engagement. With a commitment to decentralization, innovation, and laughter, it aims to become a symbol of joy and inclusivity in the crypto space. The project also explores unique utilities for community-driven growth.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Seal Dog (SOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Seal Dog (SOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Seal Dog-rahakkeelle.
Tarkista Seal Dog-rahakkeen hintaennuste nyt!
Seal Dog (SOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
