Scuba Dog-logo

Scuba Dog – hinta (SCUBA)

Ei listattu

1SCUBA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.10%1D
USD
Reaaliaikainen Scuba Dog (SCUBA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:52:47 (UTC+8)

Scuba Dog (SCUBA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00368878
$ 0.00368878$ 0.00368878

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.15%

-18.11%

-18.11%

Scuba Dog (SCUBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SCUBA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SCUBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00368878, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SCUBA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -18.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Scuba Dog (SCUBA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 68.73K
$ 68.73K$ 68.73K

--
----

$ 68.73K
$ 68.73K$ 68.73K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Scuba Dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 68.73K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SCUBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 68.73K.

Scuba Dog (SCUBA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Scuba Dog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Scuba Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Scuba Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Scuba Dog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.15%
30 päivää$ 0-19.77%
60 päivää$ 0+24.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Scuba Dog (SCUBA)

Scuba Dog is a community-based memecoin built on the SUI. Its purpose is to provide a platform for users to engage in meme-based activities, including trading, sharing, and creating memes within the community. The coin's function revolves around fostering a vibrant and active community of meme enthusiasts who contribute to the ecosystem through meme creation, sharing, and trading. Its utility lies in its ability to facilitate transactions and interactions within the community, allowing members to participate in meme-related activities and potentially benefit from the growth of the community and the coin's value.

Scuba Dog (SCUBA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Scuba Dog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Scuba Dog (SCUBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Scuba Dog (SCUBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Scuba Dog-rahakkeelle.

Tarkista Scuba Dog-rahakkeen hintaennuste nyt!

SCUBA paikallisiin valuuttoihin

Scuba Dog (SCUBA) -rahakkeen tokenomiikka

Scuba Dog (SCUBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SCUBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Scuba Dog (SCUBA)”

Paljonko Scuba Dog (SCUBA) on arvoltaan tänään?
SCUBA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SCUBA-USD-parin nykyinen hinta?
SCUBA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Scuba Dog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SCUBA markkina-arvo on $ 68.73K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SCUBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SCUBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SCUBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SCUBA saavutti ATH-hinnaksi 0.00368878 USD.
Mikä oli SCUBA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SCUBA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SCUBA-rahakkeen treidausvolyymi?
SCUBA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SCUBA tänä vuonna korkeammalle?
SCUBA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SCUBA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
